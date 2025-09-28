À½ºîÈñ25²¯±ß±Ç²è¤¬Áá¤¯¤â¾å±Ç²ó¿ôÈ¾¸º¤ÇÂçÀÖ»ú¤Î²ÄÇ½À¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ë´í×ü
¡¡À½ºîÈñ25²¯±ß¤òÅê¤¸¤¿ºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¤ÎÄ¶Âçºî±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤¬¡¢¸ø³«2½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ¾å±Ç²ó¿ô¤¬·ã¸º¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë´¶¤¸¤Î°¤¤¥ê¥×¤òÈô¤Ð¤¹ÂçÍ§´ÆÆÄ
¡¡9·î19Æü¤ËÁ´¹ñ378´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø³«3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó1²¯6000Ëü±ß¡£Æ±Æü¸ø³«ºîÉÊ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø·à¾ìÈÇ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ø³«¤«¤é3¤«·î°Ê¾å·Ð¤Ä¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò²¼²ó¤ë½éÅÐ¾ì7°Ì¤È¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸ø³«2½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ¾å±Ç²ó¿ô¤¬È¾¸º
¡Ö¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ä¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ê¤É¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢191Ê¬¤È¤¤¤¦Ä¹¼Ü¤Ê¾å±Ç»þ´Ö¤¬¶Á¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î·à¾ì¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄË¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡9·î26Æü¤«¤é¤ÏÁ°ºî13²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÂô¤¿¤«¤ª¼ç±é¤Î¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤ä¡¢°¤Éô´²¼ç±é¤Î¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾å±Ç²ó¿ô¤¬È¾¸º¤¹¤ë·à¾ì¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÄ¹¼ÜºîÉÊ¤Î¤¿¤áÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â1Æü4¡Á5²ó¤Û¤É¤Î·à¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢26Æü¤«¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î·à¾ì¤Ç1Æü2¡Á3²ó¤Î¾å±Ç¤ËÈ¾¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¶Âçºî¤¬2½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾å±Ç²ó¿ô¤ò¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿·½É¤äÆüËÜ¶¶¤Ï½é½µ¤Î4²ó¤«¤é2²ó¤Ë¡£ÇÛµë¸µ¤ÎÅì±Ç·ÏÎó¤Ç¤¢¤ë¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç¤â8²ó¤«¤é5²ó¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸ø³«3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤äµÒÂ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Âç¥³¥±¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ë¶á¤¤¿ä°Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤ÏºÇ½ª¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬4.5²¯±ß¤Û¤É¤ÇÃåÃÏ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ØÊõÅç¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¤Ç¤ÏËþÀÊ¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÀ½ºîÈñ¤Î1/4ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë6²¯±ß¤Û¤É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡×
¡¡²Æì¤¬¤Þ¤ÀÊÆ¹ñ¤ÎÅý¼£²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿1952Ç¯¤«¤é1972Ç¯¤Î²ÆìÊÖ´Ô¤Þ¤Ç¡¢»Ë¼Â¤â¸ò¤¨¤Æº®Íð¤ÎÀï¸å¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤¢¤ë¡ØÊõÅç¡Ù¡£
¡¡±Ç²è¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¡Ø±Ç²è.com¡Ù¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤Ï5ÅÀËþÅÀÃæ3.6ÅÀ¡£¡ØFilmarks¡Ù¤Ï3.7ÅÀ¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Àï¸å¤Î²Æì¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹¼Ü¤¬¤æ¤¨ÆâÍÆ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÆìÊý¸À¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î°ÕÌ£¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â»¶¸«¤µ¤ì¡¢É¾²Á¤¬ÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£Æ±¤¸¤¯Ä¹»þ´Ö¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥Á¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤ê¡¢µÒÂ¤¬¿¤Ó¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿²Æì½Ð¿È¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ç±ÇÁü²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÉÔËþÅÀ¤ò¾å¤²¤ë¡£
½©¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â
¡Ö1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀï¸å¤Î²Æì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢2»þ´Ö¤Û¤É¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸©³°¤Î¿Í¤Ë¤âÊý¸À¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»úËë¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡»£±Æ´ü´Ö¤Ï106Æü¡£¥í¥±ÃÏ¤ÏÁ´¹ñ43²Õ½ê¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î»£±Æ¾ì½ê¤ä¥¨¥¥¹¥È¥é¤ò»È¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤âµ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥¶¤Î³¹¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ê¤êºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¸©³°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ëÊÆ·³µ¡¤¬ÄÆÍî¤¹¤ëµÜ¿¹¾®³Ø¹»¤Î³°´Ñ¤ÏÅö»þ¤Î²Æì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌÚÂ¤·úÃÛ¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ê¥í¥±ÃÏ¤Ï°ñ¾ë¸©¤ÎÇÑ¹»¡Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥¶Ë½Æ°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î±éµ»¤¬¹ó¤¹¤®¤ë¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤Îä¤á¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡ØÊõÅç¡Ù¤Î¶ìÀï¤Ç¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºÊÉ×ÌÚ¤Î¼¡²óºî¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ö10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÆüÍË·à¾ì¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Á°ºî¡ØGet Ready!¡Ù¤ÏºÇ½ª²ó6.4¡ó¤È»ëÄ°Î¨Åª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ËÂ³¤¤¤Æ¥É¥é¥Þ¤â¥³¥±¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢¡È¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¡É¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ò¼ç±é¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òË¥¤¤¡¢26²Õ½ê¤ÎÁ´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç¼ç±é±Ç²è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿ºÊÉ×ÌÚ¡£¸åÈ¾Àï¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Ê¤ë¤«¡¼¡¼¡£