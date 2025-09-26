インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」のIIJmioサプライサービスでシャオミ製のスマートフォン「Xiaomi 15T」など2機種を10月1日に発売する。

新たにIIJmioで取り扱われるのは「Xiaomi 15T」と「Xiaomi 15T Pro」の2機種。先着数量限定で、Xiaomi 15Tには「Redmi Buds 6 Pro」が、Xiaomi 15T Proには「Xiaomi ポータブルフォトプリンター Pro」が付属する。

それぞれメモリーとストレージの組み合わせが12GB/256GBと12GB/512GBの2種類ずつ用意されており、Xiaomi 15Tは256GBモデルが6万4980円、512GBモデルは6万9980円。Xiaomi 15T Proは同じくそれぞれ10万9800円または11万9980円で購入できる。

「ハッピーオータムキャンペーン」の「スマホ大特価セール」の対象機種で、条件を満たすとXiaomi 15Tは4万9800円または5万9800円、Xiaomi 15T Proは7万9800円または8万4800円で購入できる。

機種名 メモリー/ストレージ 価格 特別価格 Xiaomi 15T 12GB/256GB 6万4980円 4万9800円 12GB/512GB 6万9980円 5万9800円 Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB 10万9800円 7万9800円 12GB/512GB 11万9980円 8万4800円