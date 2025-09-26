FIFA公式サイトに掲載

J2のヴァンフォーレ甲府は、FIFA（国際サッカー連盟）から今後3回の補強禁止処分を下された。

甲府は今季J2を戦っており、現在10勝9分11敗の勝ち点39で12位に付けている。残りリーグ戦9試合の状況で、J1昇格プレーオフ圏内の6位までは勝ち点差9と可能性を残している。

また、シーズン前にはサンフレッチェ広島を退団したMF柏好文や、ファジアーノ岡山から MF田中雄大を期限付き移籍で獲得。4月にはMFヴァウ・ソアレスとFWネーミアス、夏の移籍市場ではオーストラリア1部セントラル・コースト・マリナーズFCからブラジル人FWミカエル・ドカを新戦力として迎えていた。

FIFA公式サイトによると、甲府は9月24日付で補強禁止処分リストに載っており、今後3回の移籍市場で新戦力を獲得できないとされている。2023年にはジュビロ磐田がファビアン・ゴンザレス獲得について2回の登録期間における新規選手登録の禁止処分を受けており、現時点で甲府への処分リリースや理由などは発表されていないがサッカー界に衝撃が走っている。（FOOTBALL ZONE編集部）