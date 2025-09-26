【40・50代の正解ヘア】見つけたーー！「レイヤーカット」が頑張らずシャレて良い♡

いつものヘアスタイル、ちょっぴり雰囲気を変えたい時は「レイヤーカット」がおすすめ。レイヤーを入れるだけで、長さを大きく変えずに髪に自然な動きや軽やかさが加わります。大人世代の髪を柔らかく見せつつ、雰囲気をぐっと垢抜けさせてくれるのも魅力。今回はInstagramで紹介されていた、40・50代の髪にしっくりなじむ「レイヤーヘア」を厳選してご紹介します。

顔まわりふんわり、オリーブグレージュのレイヤーボブ

最初にご紹介するのは、暗めのオリーブグレージュをベースにしたレイヤースタイル。ワンレン風のまとまりは残しながら、髪の表面や顔まわりにレイヤーを入れることで自然な動きをプラスしています。落ち着いたトーンの中にやわらかさと上品さが感じられるスタイルです。

短めのくびれ外ハネボブで、ヘルシーに

肩上レングスの短めボブにレイヤーを加えて、外ハネで軽やかに仕上げたスタイル。暖色ブラウンの柔らかな色味が肌を明るく見せ、清潔感のある印象に。まとまりの良いシルエットながら、くびれラインがあることで動きが出て、大人っぽい存在感が際立ちます。

自然なくびれ感を作るレイヤーミディ

続いては、トップはストレートに整えつつ毛先を内に入れ、ベースをしっかり外ハネにすることで自然なくびれ感を出したレイヤーミディ。トップに丸みを出しすぎない分、落ち着いた大人の雰囲気が漂います。暖色ベージュのカラーが柔らかさを加え、シンプルながら品のある仕上がりが実現できそう。

ニュアンスが映える、ロングレイヤー

最後にご紹介するのは、アッシュグレージュのロングレイヤーです。ふわっとしたニュアンスをまとった、少しウルフっぽさを感じる軽やかなスタイル。動きのあるレイヤーにゆる巻きを加えることで、長さをキープしながらも重さを感じさせない仕上がりに。落ち着いた色味と程よくエッジの効いたシルエットが、大人のこなれ感を漂わせます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里