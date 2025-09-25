お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、21日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。実家の様子を明かして、スタジオが騒然となる一幕があった。

この日は「実家のマイルール」が話題になり、番組では各ゲストにアンケート。注目は松井で「大、坊ちゃん」とMCの上沼恵美子が早速聞きたがった。

松井の父は大和証券の副会長。「子供のときから、割と裕福な暮らしを」と恐縮気味に語り、「どんな家？」と上沼がすかさず質問した。

マンションだという松井の実家だが、場所は日本でも有数の高級住宅街である東京・渋谷区の松濤だと説明。これには高田純次も「松濤なんか、普通の人間は住めないよ！5億出したって、買えないですよ」と驚いた。

「そうなの？」という上沼に、松井は「はっきりとは言わないですけど、数億円ですよね」と説明。ゲストのドランクドラゴン・鈴木らは口を開けて、言葉も出てこなかった。

そして「実家のマイルール」として「お茶」の話題になると、松井は「久々に実家に帰ったら、お茶の上に金粉が浮いてました」と告白。これには上沼も「えぇ…そう」と若干、絶句した。

さらに1人暮らしの話題になると「大学時代は、親に出してもらった東京タワーが見えるマンションに住んでました」と話し、上沼は「ええな、お金持ちは」と目をパチクリさせた。

そこで上沼が「分かってんの、親の偉大さ」とふると、松井は「もちろんです。うちの父親は“たたき上げ”で。（コネもない）新入社員から副会長になってますから。半沢直樹みたいな人生です」と尊敬の念をはっきり口にして、上沼も「やっぱり違うな。令和ロマンは凄いなと思ってたんよ」と話していた。