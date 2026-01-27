モノマネイメージのない令和ロマン松井ケムリが先輩芸人の無茶振りで“超誇張モノマネ”をする羽目に。誇張IKKO、誇張ダイアン津田などをアドリブ披露した。【映像】松井ケムリの“超誇張モノマネ”26日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#4が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエテ