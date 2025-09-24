ダイソーさんこれ300円で本当にいいの？全然期待してなかったのに大当たりだった商品

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：詰め替え容器セット（くまのプーさん）DC9

価格：￥330（税込）

セット内容

・ポンプボトル（75mL）…1個

・スプレーボトル（53mL）…1個

・ボトル（40mL）・・・1個

・クリームケース（15g）…2個

・ヘアブラシ…1個

・ヘラ…1個

販売ショップ：ダイソー

これ￥330（税込）でいいの！？価格バグなディズニーグッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、キャラクターグッズ売り場でまたまたクオリティの高い商品を発見！今回GETしてきたのは、その名も『詰め替え容器セット（くまのプーさん）DC9』。旅行の際に欲しい詰め替え容器が揃ったアイテムで、お値段は￥330（税込）でした。

詳しく見ていきましょう♪

まずはこちら。左側がポンプボトルで、右側がスプレーボトルです。詰め替えアイテムのひとつひとつにイラストが施されており、単体でも持ち歩きたくなるほど可愛いデザインです♡

続いてこちらが乳液などを入れておくのに便利なボトルと、クリームを保管できるケース。そしてヘラです。こういったトラベルグッズにスパチュラが付いてくるのは、割と珍しい気がします！

そしてこちらが、折りたたみ式のヘアブラシ。これが想像以上に便利なんです！

まずはブラシ部分で絡まりやすい髪をとかして、広範囲をスピーディーに整えます。次にコーム部分で分け目や前髪などの細かな部分のスタイリングすれば、あっという間にヘアスタイルが完成！ヘアブラシを持ち変える手間もなく、これ1本で済むのが◎単品で売ってほしいほどお気に入りです。

今回はダイソーの『詰め替え容器セット（くまのプーさん）DC9』をご紹介しました。

全然期待していなかったのに、いざフタを開けてみるとどれも優秀で驚き！気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。