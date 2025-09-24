ダイソーさんこれ300円で本当にいいの？全然期待してなかったのに大当たりだった商品
商品情報
商品名：詰め替え容器セット（くまのプーさん）DC9
価格：￥330（税込）
セット内容
・ポンプボトル（75mL）…1個
・スプレーボトル（53mL）…1個
・ボトル（40mL）・・・1個
・クリームケース（15g）…2個
・ヘアブラシ…1個
・ヘラ…1個
販売ショップ：ダイソー
これ￥330（税込）でいいの！？価格バグなディズニーグッズをチェック
ダイソーをパトロールしていると、キャラクターグッズ売り場でまたまたクオリティの高い商品を発見！今回GETしてきたのは、その名も『詰め替え容器セット（くまのプーさん）DC9』。旅行の際に欲しい詰め替え容器が揃ったアイテムで、お値段は￥330（税込）でした。
詳しく見ていきましょう♪
トラベルグッズはこれで決まり！ダイソーの『詰め替え容器セット（くまのプーさん）DC9』
まずはこちら。左側がポンプボトルで、右側がスプレーボトルです。詰め替えアイテムのひとつひとつにイラストが施されており、単体でも持ち歩きたくなるほど可愛いデザインです♡
続いてこちらが乳液などを入れておくのに便利なボトルと、クリームを保管できるケース。そしてヘラです。こういったトラベルグッズにスパチュラが付いてくるのは、割と珍しい気がします！
そしてこちらが、折りたたみ式のヘアブラシ。これが想像以上に便利なんです！
まずはブラシ部分で絡まりやすい髪をとかして、広範囲をスピーディーに整えます。次にコーム部分で分け目や前髪などの細かな部分のスタイリングすれば、あっという間にヘアスタイルが完成！ヘアブラシを持ち変える手間もなく、これ1本で済むのが◎単品で売ってほしいほどお気に入りです。
今回はダイソーの『詰め替え容器セット（くまのプーさん）DC9』をご紹介しました。
全然期待していなかったのに、いざフタを開けてみるとどれも優秀で驚き！気になった方はぜひチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。