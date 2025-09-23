宇佐美貴史が驚きのスーパーFK弾! G大阪が逆転で横浜FMを下して今季初リーグ戦4連勝
[9.23 J1第31節 G大阪 3-1 横浜FM パナスタ]
J1第31節が23日に行われ、10位ガンバ大阪はホームで17位横浜F・マリノスを3-1で下した。後半に先制を許したが、3ゴールを奪って逆転。今季初のリーグ戦4連勝を飾り、公式戦では5連勝とした。
AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)から中5日のG大阪に対し、横浜FMは直近のリーグ戦から中2日。前半をスコアレスで折り返した試合は後半に動いた。
後半15分、左サイドのMFジョルディ・クルークスが左足でクロスを入れ、相手に当たってファーへ飛んだボールにMF天野純が反応。左足のボレーでゴール左に決め、横浜FMが先制した。
しかし、後半20分にG大阪が追い付く。FW満田誠がDF半田陸とパス交換し、ペナルティエリアやや右から右足でシュート。GK朴一圭の手を弾いてネットを揺らし、加入後初得点を挙げた。
後半25分にはMFファン・アラーノがハーフウェーライン付近でパスカットし、相手と入れ替わって一気にペナルティエリア中央へ。右横へパスを出すと、FWデニス・ヒュメットが冷静な切り返しでGK朴とDF鈴木冬一をかわし、左足で無人のゴールに流し込んだ。
D・ヒュメットの今季6点目で2-1と逆転したG大阪。さらに後半34分、左サイドの深い位置でFKのチャンスを迎えると、MF宇佐美貴史が右足でゴールへ向かう低いボールを蹴り込み、これが選手たちをすり抜けてニアを破った。
宇佐美は見事な一撃で今季7得点目を記録。そのまま3-1でゲームを締めたG大阪がリーグ戦の連勝を4に伸ばした。
