９月に入って急増しています。



応援する自治体に寄付をして返礼品を受け取る「ふるさと納税」ですが、１０月からある制度が禁止されるため、いま駆け込みで寄付する人が急増しています。



何が変わるのでしょうか。



実りの秋。



黄金色に輝き、頭を垂れていたのは収穫期を迎えたコメです。



（林記者）「コメどころ・東川です。いま収穫作業の真っ最中です」



収穫されていたのはコメどころ・東川町のななつぼし。





マチでポイント禁止の前に寄付をするか聞いてみるとー



（記者）「今月末でポイントがもらえなくなるのは？」



（マチの人）「知っています。(周りの人は)ポイントがもらえなくなるのはもったいないので、もらえるときに頼んだ方がいいなと言っていました」



ある仲介サイトは、駆け込みで寄付する傾向は全国的に広がっていると指摘します。



（さとふる広報 井田尚江さん）「寄付の動向の変化については、２０２５年の７月から８月末までの寄付額をお調べしたところ、８月の最終週の寄付額は前年同期比で３.１倍以上に増えている状況です」



そこで、こちらの仲介サイトでは駆け込みの寄付者を取り込もうと、９月まで様々な特別キャンペーンを展開。



なかには抽選ながらこんなキャンペーンもー



（さとふる広報 井田尚江さん）「さとふるアプリから寄付していただくと、最大で１０００％が当たる超さとふるジャンボも実施させていただいております」



１０月のポイント禁止を前に、駆け込みがピークに達しているふるさと納税。



９月いっぱいは活況が続きそうです。