駆け込みラストチャンス！道内でも寄付の申し込み急増 人気の寄付先は？ポイント還元禁止でいまが活況
９月に入って急増しています。
応援する自治体に寄付をして返礼品を受け取る「ふるさと納税」ですが、１０月からある制度が禁止されるため、いま駆け込みで寄付する人が急増しています。
何が変わるのでしょうか。
実りの秋。
黄金色に輝き、頭を垂れていたのは収穫期を迎えたコメです。
（林記者）「コメどころ・東川です。いま収穫作業の真っ最中です」
収穫されていたのはコメどころ・東川町のななつぼし。
（東川町経済振興課 堀口開世さん）「１０月からふるさと納税の制度が改正になりまして、ポイントがつかなくなるということがありますので、先月と比較しまして９月まだ半月ですけれども、現時点で約２倍の寄付をいただいています。まだ十分に在庫がありますのでよろしくお願いします」
ふるさと納税をする時に仲介サイトを使うと、自治体の返礼品のほかに寄付額に応じてポイントがもらえることが多いですが、１０月から禁止されます。
総務省によりますと、サイト間でポイント還元の競争が激化。
自治体を応援する趣旨からずれてきているため禁止するということです。
ぷりっぷりの身が人気のホタテです。
そのホタテを返礼品としている道東の別海町でも、ポイントが禁止される前に寄付を申し込む人が急増していました。
（別海町総合政策部 松本博史部長）「８月の中盤以降どんどん前年同日比が上がって、いわゆる駆け込みが始まっている形になっています。日によっては１０倍になっている日もありますし、９倍とか８倍の日もあります」
２０２４年の同時期に比べ平均すると４倍以上の寄付が申し込みされているといいます。
（別海町総合政策部 松本博史部長）「ポイントというものが非常に消費者にニーズがあったんだなと実感しています。ポイントが廃止になっても引き続きふるさと納税の制度の魅力は残っていますので、今後も応援いただきたいなと思っています」
マチでポイント禁止の前に寄付をするか聞いてみるとー
（記者）「今月末でポイントがもらえなくなるのは？」
（マチの人）「知っています。(周りの人は)ポイントがもらえなくなるのはもったいないので、もらえるときに頼んだ方がいいなと言っていました」
ある仲介サイトは、駆け込みで寄付する傾向は全国的に広がっていると指摘します。
（さとふる広報 井田尚江さん）「寄付の動向の変化については、２０２５年の７月から８月末までの寄付額をお調べしたところ、８月の最終週の寄付額は前年同期比で３.１倍以上に増えている状況です」
そこで、こちらの仲介サイトでは駆け込みの寄付者を取り込もうと、９月まで様々な特別キャンペーンを展開。
なかには抽選ながらこんなキャンペーンもー
（さとふる広報 井田尚江さん）「さとふるアプリから寄付していただくと、最大で１０００％が当たる超さとふるジャンボも実施させていただいております」
１０月のポイント禁止を前に、駆け込みがピークに達しているふるさと納税。
９月いっぱいは活況が続きそうです。