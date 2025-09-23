俳優の阿部寛（61）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」に出演。芸能界入りのきっかけについて語った。

中大理工学部在学中にモデルとして芸能界入りした阿部。「この世界に入ったのが20歳の時で、モデルから入ったんですね。それは姉からちょうど『ノンノ』っていう雑誌で…“周りにいるかっこいい男の子を紹介してください”という企画に“出てみる？”って言われたんですよ。それで、写真をその時出してみて。1位になったら車がもらえるっていう企画だったんですけど、締め切り1週間前に出したら、トントン拍子にいって、1位に選ばれて」と振り返った。

「車もらえるだけでもすごくうれしかったんですけど。周りの人間たちがみんなバイトして車買ってたりとかしたんで」と阿部。「僕は全然事務所とか入ってなかったんですけども、素人モデルをそのまま使いたいって言っていただいて、それで『メンズノンノ』の表紙をそれから何号かやらせていただいて。それがきっかけでこの世界に入ることになったんですね」と明かした。

もともと「モデルになりたい」という思いはなかったといい、「本当にたまたま雑誌が創刊されたので、出たという感じです」と話した。