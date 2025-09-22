この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で、「【3ヶ月予報＆寒候期予報】秋は高温多雨 冬は北暖西冷で寒暖差激しい 雪は多い」と題する動画を公開。9月22日に発表された3ヶ月予報と寒候期予報（冬の天候予測）について、最新の気象データとともに詳しく解説した。



松浦氏は冒頭、「簡単に言うと、秋は暖かくて冬は寒い、そんな傾向になっていきそうです」と強調。その要因について、海面水温の変動やラニーニャ傾向、大陸からの高気圧の強まりなど、専門的な気象資料を用いて丁寧に説明。「秋は全国的に気温が高めで、特に近畿地方・東日本・沖縄・奄美が高温傾向」「日本海側は降水量が多い確率が50%」と具体的な数字を挙げつつ、「秋は高温多雨で大雨にも警戒」という見解を示した。



加えて、「冬は“北暖西冷型”で、日本の西側ほど寒気の影響で雪が降りやすい予測」と今冬の特徴を指摘。「今季の冬は平均すると平年並みだが、寒い時とそうでない時の“寒暖差”が非常に大きい」「冬の前半は強い寒気が流れ込みやすく、後半は暖かい空気が入りやすい」と、日ごとの変動が激しい点に注目した。また、「12月が特に寒気が強まりやすく、水温も下がりきらない中で日本海側は“ドカ雪”級の大雪に警戒が必要」と、12月のリスクを強調した。



動画の最後には、「冬型が強まるタイミングで日本海側では土下雪に警戒が必要となります。早めの雪対策が必要かもしれません」としつつ、今後も引き続き詳細な予報やマニアックな天気解説を提供していく意思を表明。「メンバーシップ限定で、さらに詳しい月ごとの予報も解説していますので、興味があれば是非参加を」と呼びかけ、視聴者に情報収集の継続を勧めて締めくくった。