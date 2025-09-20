100¡óÏÂµí¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ª ÀäÉÊ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó²£¤ËÃÂÀ¸¡ÊÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢¹õÌÓÏÂµí¤ä¾¾ºåµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤¬¥¦¥ê¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ÀìÌçÅ¹¡£Ï»ËÜÌÚ¥¨¥ê¥¢2Å¹ÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Å¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡ÒNew Open News¡Ó
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¤â¤ªÅ¹¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡ª
Burger Revolution Tokyo Ï»ËÜÌÚ¥Æ¥é¥¹Å¹¡ÊÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¡Ë
2025Ç¯8·î1Æü¡¢Ï»ËÜÌÚ±Ø7ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ÀìÌçÅ¹¡ÖBurger Revolution Tokyo Ï»ËÜÌÚ¥Æ¥é¥¹Å¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÏÂµí¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢100¡ó¹ñ»ºÏÂµí¥Ñ¥Æ¥£¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖBurger Revolution¡×¡£µþÅÔÅ¹¡¢ÆáÇÆÅ¹¡¢°òÀöºä¤Ë¤¢¤ëÏ»ËÜÌÚÅ¹¤ËÂ³¤¡¢4Å¹ÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢ÍÌ¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½¤¶È¸å¡¢ºßÆü¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´Û¤Ë¤ÆÉûÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¡£ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ë¹õÌÓÏÂµí¤ä¾¾ºåµí¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥£¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤®¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤ºÁÆÈÔ¤Æù¤òÀ®·Á¡£½ã¿è¤ÊÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¾¾ºåµí¤Ï1900Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡Ö¥¹¥®¥â¥È¡×¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥§¥ÕÈëÅÁ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹¤ä¼«¼Ò¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¹ñ»º¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¼«²ÈÀ½¥Ð¥ó¥º¤¬¡¢ÏÂµí¥Ñ¥Æ¥£¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ê¹õÌÓÏÂµí2,080±ß¡¢ÅìµþÏÂµí4,080±ß¡¢¾¾ºåµí4,280±ß¡Ë¡£´Å¤ß¤¬Ç»¤¤¥È¥Þ¥È¤È¿·Á¯¤Ê¥ì¥¿¥¹¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿²¦Æ»¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡ÖBRT¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ê¹õÌÓÏÂµí2,920±ß¡¢ÅìµþÏÂµí4,920±ß¡¢¾¾ºåµí5,120±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¤È¤í¤±¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ÈBBQ¥½¡¼¥¹¤ò¤Î¤»¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢È¾½ÏÍñ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È³×Ì¿µé¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
ºÂÀÊ¤Ï¡¢Å¹Æâ17ÀÊ¤È¥Æ¥é¥¹8ÀÊ¡£Ï»ËÜÌÚ¤Î³¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦Å¹Æâ¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡£¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤Æü¤Ë¡£°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤µæ¶Ë¤ÎËÜ³ÊÏÂµí¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¤¼¤Ò¡ª
¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ØÄº¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÌÓÏÂµí¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡£·×2,160±ß¡£
7¡¢8Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢¼êºÝ¤è¤¯Äó¶¡¡£
»ý¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¥Ð¥ó¥º¤Î¿©´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éóö¤ê¤Ä¤±¤ë¸ü¤ß¤Î¥¸¥ã¥¹¥È´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡£
ÁÆ¤ß¤¸¤ó¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾åÉÊ¤ËºÙ¤«¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¤¬¶Ï¤«¤Ê¿É¤ß¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñ¥Æ¥£¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Á¥ç¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÁÆÈÔ¤¤Ç¡¢¹õÌÓÏÂµí100%¤Î»ÝÌ£¤ò¤¸¤ï¤é¤»¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¤Í¤³¤¢¤·85263¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¤¢¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ì¥Ù¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óTOKYO¤Î2¹æÅ¹¤¬¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë8/1¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
³¤³°¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¯¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤»þ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Î¾Ú·ô°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼Ã£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·ºî¤ÎTOKYO beef¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÈÌ¾Êª¥È¥ê¥å¥Õ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï°ÂÄê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ê¶äºÂ³¦·¨¿©¤ÙÊâ¤¤µ¤ó¡Ë
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Burger Revolution Tokyo Ï»ËÜÌÚ¥Æ¥é¥¹Å¹
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ4-12-12
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
