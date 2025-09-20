＜マジ邪魔…か？＞狭い店内でのベビーカー。抱っこ紐を使えばいいのでは？という意見への反論
赤ちゃんがいると、ご飯やお昼寝のタイミングを考えたり荷物が多かったり、なかなかお出かけするのも大変ですよね。そんななかでベビーカーがあると助かるもの。ところが「ベビーカー様」などという言葉も耳にするように、ベビーカー利用に対する風当たりの強さを感じることもあるのではないでしょうか。今回、あるママからこんな投稿がありました。
『狭い店内にベビーカー、マジで邪魔。抱っこ紐使えば？』
一部の配慮のないベビーカー様のせいで…
『分かる。私もベビーカーを使っていたけど邪魔なものは邪魔』
『ベビーカー様にぶつけられたことがあるけれど、謝罪も何もなかったわ』
『私はベビーカーを押した男性に足を轢かれて「すんませーーん」ってバカにしたように言われたことがある』
『私も思う。ベビーカーは凶器。楽なのだろうけれど、ベビーカーを先頭に人を掻き分けながら混雑する場所で使うのはどうかと思う』
ベビーカーをぶつけられたことがあるというコメントも散見されました。狭い店内では、ベビーカー1台が通るのがスレスレで、すれ違うことが難しい場合もあるかもしれません。それでも、もしぶつかってしまったり他の人の足を轢いてしまったら「すみません」と謝罪があって当然ですよね。また不満に感じているママたちのコメントで目立ったのは、「強引にベビーカーで人を押し退けていた」「遠慮なく突進してくる」など一部のベビーカー利用者の強引とも思える態度でした。「ベビーカー問題」が話題になっているなかで、周りの人の迷惑にならないかを気にしているママは少なくないでしょう。一部の配慮の足りないベビーカー利用者によってこういったイメージがつくのは残念ですよね。
ベビーカーは、時と場所を選んで使っていたよ
『何で抱っこ紐を使わないんだろね。人が集まるマルシェとか。通路が狭いのは分かりきってるのにベビーカーでくる意味よ。狭い場所やお店に行く予定があるなら、気を遣って抱っこ紐で行くわ』
『私は混んでるところは行ったら出られなくなりそうで、旦那と交代するか通販で済ませていた。本当に邪魔になるところは今じゃなくてもいいのでは？ と思う』
『抱っこ紐も子どもの足が食べ物に触れる位置だったりするので、狭い店に行くときはベビーカーで「人が少ない時間帯」にするとか、誰かと一緒に行って入り口で待っててもらうようにする方がいいのでは？ 私は抱っこ紐派だったので、狭い店にはあまり行かないようにしていた』
狭いお店に行くときは抱っこ紐を使っていたというママや、旦那さんにお願いしたり通販を利用したりしていたママも。また抱っこ紐でもお子さんの足が商品に触れるから、狭い店には行かなかったという周りに気を遣って行動していたママもいました。たしかに明らかにベビーカーでは厳しい場所もあるでしょうから、その際は旦那さんに頼んだりネットスーパーや通販を利用できると、お互いに余計なストレスがかからずスムーズかもしれませんね。
赤ちゃんが寝たばかり、腰痛など事情があるのかも
一方で、あまり気にならないというママもいました。
『抱っこ紐は暑すぎるとか、ベビーカーで寝たばかりとか……。ちょっと何か買っていかなくちゃと立ち寄ったとかいろいろ事情はあるよね』
『抱っこ紐を使いたくても腰を痛めているとか、事情があるのでは？ うちの子はめちゃめちゃ大きい子だったので抱っこ紐が大変だったよ』
『同じママなんだから、もう少し優しく考えられないものかな』
抱っこ紐での外出は、赤ちゃんもママも汗だくになりますし、ただでさえ暑い季節には体力的にしんどい部分もあるでしょう。また抱っこ紐を使いたくても使えない事情があったり、旦那さんや実家に預けるのが難しかったりという可能性もあります。そのお店に行くことがママの貴重なリフレッシュの機会になっている場合だってあるでしょう。
今回の「狭いお店でのベビーカーが邪魔」という投稿には、ママたちからさまざまな意見が寄せられました。なかには「実際に足を轢かれた」「通路をふさいでいて困った」という声もあり、ベビーカー利用時のマナーや配慮の大切さをあらためて感じさせられます。一方で、周囲に気を遣いながら出掛けるママたちが、肩身の狭い思いをしているのもまた現実です。子育て中は、外出をするだけでも一苦労。だからこそ、ベビーカーを使う側も周りも、ちょっとした思いやりを持てるといいですよね。お互いの立場を想像し合えるような、そんな社会が少しずつ広がっていきますように。