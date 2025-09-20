¸µÆüËÜÂåÉ½GK¸¢ÅÄ½¤°ì¡¢J1¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¡Ö»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃí¤®¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×
J1¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢20Æü¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½GK¸¢ÅÄ½¤°ì¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¤È¸ø¼°È¯É½¤·¤¿¡£
36ºÐ¤Î¸¢ÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2014Ç¯¤È2022Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¼é¸î¿À¤âÌ³¤á¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£
2024Ç¯¸Â¤ê¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤òÌÏº÷¡£Ìµ½êÂ°´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯3·îËö¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼1Éô¥Ç¥Ö¥ì¥Ä¥§¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤ËÂàÃÄ¤·¡¢ºÆ¤Ó¿·Å·ÃÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸¢ÅÄ¤Ï¡¢¿À¸Í²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ëACLEÀ©ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¡¢º£°Ê¾å¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤È¹¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃí¤®¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¿À¸Í¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ëGKÁ°ÀîÂãÌé¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢36ºÐ¤Î¹µ¤¨GK¿·°æ¾ÏÂÀ¤¬¡¢º£·î3Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×²£ÉÍFCÀï¤Çº¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÂ»½ý¤·¡¢Á´¼£8¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿À¸Í¤Ï¸½ºßJ1¤Ç4°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼ó°ÌµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÀèÆü³«Ëë¤·¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Ç¤Ï¾å³¤³¤¹Á¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿10Ì¾
¤Ê¤ª¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄÉ²ÃÅÐÏ¿´ü¸Â¤ò9·î12Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£