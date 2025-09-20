櫻坂46の4期生が仲良くぎゅっと密着！きれい色ニットを着こなしガーリーな魅力が満開

2025年4月に櫻坂46に4期生として加入したばかりの9人が、『ViVi』11月号（9月22日発売）に揃って登場。『キミにぴったりな”キュン”ニット』というタイトルで、ニットを紹介するファッション企画に挑戦した。

今回の撮影テーマは「4期生がキュンキュンするニット」。山川宇衣、中川智尋の2人は、ガーリーなイメージで甘ロゴを着て撮影。浅井恋乃未、佐藤愛桜のペアは癒し雰囲気たっぷりな動物ニットを着こなした。山田桃実、勝又春、目黒陽色は大人っぽくクールにシューティング。

最初はみんな控えめにカメラの前に佇んでいたが、カメラマンのリードで徐々にコツを掴み、上手にポージング。度胸のある4期生らしさを見せてくれた。2ポーズ目はきれい色のニットを着こなし、初の9人全員で撮影。エモい表情たっぷりなソロカットにも注目だ。

今回はスペシャルなグループインタビューもたっぷりと掲載。撮影の話から4期生の話、東京ドームの話と盛りだくさんでお届けしている。