´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¿©´¶¤Î¡Ö¤Ä¤¯¤Í¡×¡£½ÏÀ®·Ü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Âç¿Í¤Î¾Æ¤­Ä»ÀìÌçÅ¹¡ÊÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¡Ë

¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¡¢½ÏÀ®·Ü¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤Ä»ÀìÌçÅ¹¡Ö¾ÆÄ» º´ÅÄ½½Ïº¡×¤ÎÏ»ËÜÌÚÅ¹¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸Å¹¤è¤ê¤â¶úÊª¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤¿¥³¡¼¥¹ÆâÍÆ¤È¥·¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÆÄ» º´ÅÄ½½Ïº Ï»ËÜÌÚ¡ÊÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¡Ë
Åìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤ä¹Èø¡¢ÃæÌÜ¹õ¤È¡¢Âç¿Í¤Î½¸¤¦³¹¤Ç¾Æ¤Ä»ÀìÌçÅ¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¾ÆÄ» º´ÅÄ½½Ïº¡×¤¬Ï»ËÜÌÚÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2025Ç¯8·î21Æü¡¢ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ Ï»ËÜÌÚ±Ø¤«¤éïåËâºäÊýÌÌ¤Ø4Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÆÄ» º´ÅÄ½½Ïº¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë½ÏÀ®·Ü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ï»ËÜÌÚÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¶úÊª¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É´ûÂ¸Å¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Îµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Öº´ÅÄ½½Ïº¤Ä¤¯¤Í¡×418±ß¡£¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î·ÜÆù¤òÎý¤Ã¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤È¤â¤ËÇ»¸ü¤ÊÆù½Á¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´õ¾¯Éô°Ì¤Î·Ü¤Î¥¦¥Á¥â¥â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö·Ü¤Ò¤ì¡×418±ß¤Ï¡¢¾åÉÊ¤«¤Ä¥¥ì¤Î¤¢¤ë¸åÌ£¤¬Ì¥ÎÏ¡£¼«²ÈÀ½¤Î¤¹¤À¤Á¸ÕÜ¥¤òÉÕ¤±¤ÆËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´»µÌ¤Î¹á¤ê¤¬½ÏÀ®·Ü¤Î¾å¼Á¤Ê»é¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥³¥¯¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤à¤ÍÊú¤¿È¡×418±ß¤Ï¡¢ÂçÍÕ¤È·ÜÈé¤Ç¤à¤ÍÆù¤òÊñ¤ß¡¢Çß¤Î»ÀÌ£¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÍø¤«¤»¤¿¶ú¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢½÷À¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤Ï¾Æ¤Ä»¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥ï¥¤¥ó¤ä¾ÆÃñ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÀ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼6ÀÊ¡¢¸Ä¼¼1¼¼¤ò´Þ¤à·×25ÀÊ¤Ç¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Î¤Ê¤«¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¶úÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤Æü¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¾ÆÄ» º´ÅÄ½½Ïº Ï»ËÜÌÚ
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-8-7 ÌÐ³¤¥Ó¥ë 1F
TEL : 050-1722-5755
