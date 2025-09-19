°½Ìî¹ä¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤â»×¤ï¤º¡Ö°Â¿´¡×¤Î¡È¶ÚÆù¥¥ã¥é¡É¤Ø¤Î·ãÊÑ¤Ë¹¤¬¤ë¾×·â¡ÄÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌòºî¤ê¡×¤È¡Ö¿©¥È¥ì¡×
¡¡9·î18Æü¡¢ÇÐÍ¥¡¦°½Ìî¹ä¤¬¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÎÓÍµÂÀ¤é¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡ÈÆùÂÎ²þÂ¤¡É¤Ö¤ê¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¼Ô3¿Í¤Î3Æü´Ö¤ÎÆ¨Ë´¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¡¢±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°½Ìî¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤³¤Î»þ´Ö¤ò¡¢Â¸Ê¬¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤é¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ø»³¤Ç¤Ï¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÀ¤³¦½é¾å±Ç¤Î¤¿¤á½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦²¬ÅÄ½Ú°ì¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£²¬ÅÄ¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢°½Ìî¤¬²¬ÅÄ¤òÊú¤¤·¤á¡¢²¬ÅÄ¤â°½Ìî¤ÎÇØÃæ¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢°½Ìî¤Î¶ÚÆù¤ÎÁýÎÌ¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£X¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ô°½Ìî¹ä¤µ¤ó¡¡¤Ê¤ó¤Î¶ÚÆù?¤Ê¤ó¤ÎºîÉÊ?¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¯¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãºÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¡¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤ë¤è¤Í¡¡²¬ÅÄ¤¯¤ó¤¬Çö¤¯¸«¤¨¤ë¡Õ
¡Ô°½Ìî¹ä¤¬¶ÚÆù¥à¥Ã¥¥à¥¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¼Â¼Ì²½µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤ÎàÈãÝºÂÌò¤Ç¤â¤ä¤ë¤Î¤«?¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥à¥Ã¥¥à¥¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡Õ
¡Ô¤ª¤¤°½Ìî¹ä¤Î¶»¶Ú¸ªÇØÃæ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤È¤ë!?¡¡¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¶ÚÆù¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿!?¡Õ
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¬ÅÄ¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤À¤¬¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤ÎÏÓ¤Î²¼¤Ç¡¢°½Ìî¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤¬ÂçÉý¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ´´ÉôÊ¬¤â¸ü¤ß¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£²¬ÅÄ¤â¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤Ò¤È¤³¤È¡Ö°Â¿´¤¹¤ë¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºîÉÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤òºî¤ê¹þ¤à¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢°½Ìî¤µ¤ó¤ÏÁêÅö¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÍ©Í·Çò½ñ¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÅ¨Ìò¡¦¸Í¶òÏ¤Äï¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆù¤òÁýÂç¤µ¤»¤Æ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢°½Ìî¤µ¤ó¤â10kgÁýÎÌ¤·¤Æ¡¢²á¹ó¤ÊÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÎÌ¤Ë¿©»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ø»£±Æ¤Þ¤Ç3¥«·î¤°¤é¤¤¤·¤«»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»é¼Á¤È¶ÚÎÏ¤òº®¹ç¤µ¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¥é¥¸¥ª¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¸Í¶òÏ¤Äï¤È¤·¤Æ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢CG¤Îµ»½Ñ¤â´Þ¤á¤Æ¡È´°Á´ºÆ¸½¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡¢¼¡¤ÎºîÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢ÂÎ¤òºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡6·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î2Ç¯¤Û¤É¡¢Ìò¤Î¤¿¤á¤ËÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿°½Ìî¡£Á°Æü¤Î¿©»ö¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ªÊÆ¤È¡¢Æ¦Éå¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¼«Âð¤Ç¾ø¤··Ü¡£´°Á´¤Ê¿©¥È¥ì¤À¤Í¡£¤â¤¦1Ç¯È¾¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²á¹ó¤ÊÆùÂÎ²þÂ¤¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£