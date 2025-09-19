¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥É¥ë±ß¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Æü¶ä¤Ï¥¿¥«ÇÉ¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î¸«²ò¤Ï¤É¤¦¤«
¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥É¥ë±ß¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Æü¶ä¤Ï¥¿¥«ÇÉ¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î¸«²ò¤Ï¤É¤¦¤«
¡¡ËÜÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ºö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¤ä¤äÃÙ¤ì¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î·èÄê¤Ï£·ÂÐ£²¤È¤Ê¤ê¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤ÎÈ¿ÂÐÉ¼¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£¹âÅÄ¡¢ÅÄÂ¼°Ñ°÷¤¬£°¡¥£·£µ¡ó¤Ø¤ÎÍø¾å¤²¤ò¼çÆ³¤·¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£Å£Ô£ÆÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶âÍø¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤â¡¢¥¿¥«ÇÉÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï148±ßÉÕ¶á¤«¤é147.20ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤¹¤ëÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹±ß¤â±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£³»þ£³£°Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¼¡²ó£±£°·îÍø¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢°ìÃÊ¤Î±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÇÅöÌÌ¤ÎÂÇ¤Á»ß¤á¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢±ß¹â¤ÎÆ°¤¤¬´¬¤Ìá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÍèÇ¯¤Î½ÕÆ®¤Ê¤ÉÄÂ¶âÆ°¸þ¤Î¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«Êý¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤Î³¤³°»Ô¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹´ë¶È·Ê¶·´¶¡Ê9·î¡Ë¡¢¹á¹Á·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÁ°·îÈæ－£°¡¥£¸¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î¡Ü£±¡¥£µ¡ó¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥³¥¢Á°·îÈæ¤âÆ±ÍÍ¤Ë－£°¡¥£¶¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î¡Ü£±¡¥£¹¡ó¤«¤éÍî¤Á¹þ¤àÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯¸À¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¤Î¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤¬ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÊÆÃæ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¢¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¤ÎCNBC½Ð±é¡¢¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¤ÎAI´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ 3¤Ä¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¡Ê¶âÍ»ÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¡ËËþ´üÆü¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¦¥£¥Ã¥Á¥ó¥°¡×
¤È¤Ê¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
¡¡ËÜÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ºö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¤ä¤äÃÙ¤ì¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î·èÄê¤Ï£·ÂÐ£²¤È¤Ê¤ê¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤ÎÈ¿ÂÐÉ¼¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£¹âÅÄ¡¢ÅÄÂ¼°Ñ°÷¤¬£°¡¥£·£µ¡ó¤Ø¤ÎÍø¾å¤²¤ò¼çÆ³¤·¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£Å£Ô£ÆÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶âÍø¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤â¡¢¥¿¥«ÇÉÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï148±ßÉÕ¶á¤«¤é147.20ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤¹¤ëÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹±ß¤â±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£³»þ£³£°Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¼¡²ó£±£°·îÍø¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢°ìÃÊ¤Î±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÇÅöÌÌ¤ÎÂÇ¤Á»ß¤á¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢±ß¹â¤ÎÆ°¤¤¬´¬¤Ìá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÍèÇ¯¤Î½ÕÆ®¤Ê¤ÉÄÂ¶âÆ°¸þ¤Î¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«Êý¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤Î³¤³°»Ô¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹´ë¶È·Ê¶·´¶¡Ê9·î¡Ë¡¢¹á¹Á·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÁ°·îÈæ－£°¡¥£¸¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î¡Ü£±¡¥£µ¡ó¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥³¥¢Á°·îÈæ¤âÆ±ÍÍ¤Ë－£°¡¥£¶¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î¡Ü£±¡¥£¹¡ó¤«¤éÍî¤Á¹þ¤àÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯¸À¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¤Î¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤¬ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÊÆÃæ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¢¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¤ÎCNBC½Ð±é¡¢¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¤ÎAI´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ 3¤Ä¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¡Ê¶âÍ»ÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¡ËËþ´üÆü¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¦¥£¥Ã¥Á¥ó¥°¡×
¤È¤Ê¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ