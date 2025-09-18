岡山県瀬戸内市長島に、国のハンセン病療養所、長島愛生園はあります。

【写真を見る】「因果応報 天刑病だといわれなき差別があった」長島愛生園の山本典良園長が語る「ハンセン病の歴史」（第2回/全3回）

園長を務める医師の山本典良さんが、8月31日、岡山市北区表町の「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」で講演しました。

山本園長が語った「ハンセン病に対する差別・偏見、コロナ禍を経て、いま伝えたいメッセージ」とは。全3回シリーズの第2回です。

「傷が増えるとどんどん手足の指がなくなる」長島愛生園の山本典良園長が語る「ハンセン病はなぜ忌み嫌われたのか」（第1回/全3回）から続く

患者や家族に注がれる「世間の目」

（山本典良園長）

「 長島愛生園入所者自治会長の中尾伸治さんの話をします。中尾さんは、3人家族でした。お父さんは早くに亡くなられて、お母さんとお兄さんと中尾さん。

中尾さんは、昭和9年生まれで14歳の時に愛生園に入所されました。愛生園に、ハンセン病で入所されたということですね。入所の直後に、園の職員から『偽名にしたらどうか、偽名にしなさい』という話を聞いたそうです。

それをお兄さんに相談したのです。お兄さんに『偽名にしようか』と言った時に、お兄さんは『水臭いこと言うな。2人きりの兄弟じゃないか。変えなくていい』ということを言われたのですね。

ところが、それからお兄さんが結婚して娘さんができた頃に、奈良県に帰省した。いつもは実家に行くのですけど、その時は、お兄さんが奈良駅で待っていて『今日は実家には帰らない。ホテルに泊まる』と言ってホテルに泊まったそうです。

中尾さんの話によると、お兄さんは、普段はあんまりお酒を飲まれないみたいですが、その時はしこたま飲んで、酔った勢いで『娘ができた。娘が大きくなるまで帰ってきてほしくない』と言った。

中尾さんはそう言われて『大きくなるまで』といわれたけれど、一生帰らなかった。中尾さんは確かに辛かった。じゃあ、お兄さんはどんな気持ちで言ったのかなと考えて欲しいのです。

お兄さんは、自分の弟がハンセン病であるということは『自分は何とかする。名前を変えるな』と言ったのですね。

ところが、自分に娘ができた時に、娘さんにとって中尾さんは叔父さんになります。叔父さんがハンセン病だという、いわゆるそのハンディキャップというか、世間が偏見をもった目で見るかもしれないという恐れ、リスクを避けたかったのです。

お兄さんにとっては、守るべき人ができた。その時にハンセン病である中尾さんを消し去る。このことを誰が責めることができますか。お兄さんは、どのようなリスクを避けたかったかというと、『世間の目』なんですよね。少しでも、世間の目を和らげたかったということですね。

物事というのは、いろんな面を見ないといけないなと思った時に、私が『らい予防法』廃止についてあんまり知らないこともあって、全体を見る、客観的に見ることができるのかなとも思っています」

「ハンセン病」を理解してもらいにくい時代

（山本典良園長）

「 令和7年3月24日、岡山県ハンセン病問題対策協議会があって、岡山県のホームページで（議事録が）見られるのですけど、そこで、中尾さんはこう発言しました。

『ハンセン病というものを理解してもらうのが難しくなってきました』と。若い人がハンセン病を知らないということですね。

中尾さんは『若い人たちにハンセン病を知ってもらうため、昔の悪い状態の写真等を出した方が良いかと思うこともあります。なぜハンセン病が嫌われたかを話す方が分かってもらいやすいなどと思い迷っているところがあります。自分の体験したことははっきりと伝えるようにしていますが、昔の怖い状態であったことをどのように伝えれば良いのか考えていってもらった方が良いと思います』と発言されています。

実は、昔の教科書には、ハンセン病患者はこんな状態だったという写真が掲載されています。（皮膚から膿が出たり、指が欠けたりしている）

現状は、全国13箇所に（国立）ハンセン病療養所があります。7月31日現在、609名が入所されています。平均年齢88.8歳です。愛生園は67名です。男性34名、女性33名、平均年齢89.2歳です。

病棟で治療が必要な方は5名。介護棟で介護が必要な方が42名。一般舎といって、身の回りのことできる方が20名いらっしゃいます。中尾さんは一般舎に住んでおられます。

一番若い方では男性が73歳。最高齢は、100歳の女性がいらっしゃいます。平均在園年数62.9年、ほぼ63年ですね。ハンセン病は幼少期に感染して思春期に発症して、それから療養所に送り込まれるということで、平均が63年です。

実は、ハンセン病療養所、長島愛生園には、日本で初めてというのが3つあるかなと思っています。

1つは、患者の会です。いま、乳がんとか、いろいろな患者の会があると思います。その最初はおそらくは、ハンセン病療養所の患者の会。日本で最初の患者の会です。

2番目は、院内学級。いま、総合病院では、児童が入院したら院内学級という教育をする施設があります。実は、ハンセン病療養所には、小学校、中学校はありました。

乳幼児期に感染して思春期に発症して入所するので、どうしても小学生、中学生の教育をしないといけないということで、最初は入所者が先生になって教え、戦後、義務教育になって、小学校、中学校は、各地の療養所内にありました。分校という形で。

愛生園には高校がありました。岡山県立邑久高等学校の新良田教室、新良田分校ですね。これは、4年制です。午前中、授業をして午後は治療を受けたり、園内作業をしたりということで4年かけて卒業する。

今後、病院の中に高校ができることがあり得るかというと、もう絶対にあり得ないと思います。義務教育は、義務だからある程度、できる可能性があるかもしれない。でも、高校は、義務教育じゃない。それが病院の中にできることは、絶対ありえないです。

ですから、もう今後もありえないものが唯一無二で長島愛生園にあった。高校があったのは愛生園だけです。ハンセン病療養所が13ある中で、長島愛生園しかなかった。

昭和28年に『癩予防法』が『らい予防法』に改正されて強制隔離が続いたのですけど。患者さんの教育改善ということで昭和30年から入学が始まって昭和62年まで卒業生がありました。

1学年30名です。29期生まであったのですね。入学が369名、卒業が307名で、社会復帰が225名で、7割の方は社会復帰されています。ドクターもいれば弁護士になった方もいらっしゃいます。大学の教授もいらっしゃったそうです。でも、邑久高校新良田教室卒だというのはいえなかったんです。

あと3番目は、患者売店がありました。いま、病院には売店がありますね。おそらく最初は昭和5年に愛生園にできた患者さん専用の売店です。これがおそらく、日本初で、愛生園に残っているということです」

ハンセン病の歴史 7世紀の「日本書紀」に記載がある

（山本典良園長）

「ハンセン病の歴史について、簡単に話をしようと思っています。ハンセン病、目に見える病気なので、7世紀の『日本書紀』に記載があるのです。

おそらく、その時代にも胃の病気とかね、肝臓の病気、腎臓の病気、いろいろな病気があったと思います。でも、目に見えないので、分からないのですね。ところがハンセン病は、目に見える病気なので、7世紀の時点で、これはハンセン病だけじゃないと思うんですけど、忌むべき病として認知され、そこから、社会からの排除が始まるのです。

日本でなぜ偏見差別が強くなったかというと、仏教的な考え方からです。北山十八間戸（鎌倉時代、奈良につくられたハンセン病などの重病者を救済した福祉施設）のように、救済する一部の仏教宗派はありましたけど、大体は迫害というか、排除していた。

因果応報、業病、天刑病。前世に悪いことをしたからハンセン病になったんだとか、天からの罰だと。これはどういう教えかというと、悪いことをしたらハンセン病になるから悪いことするのをやめましょうという教えですね。ですから、ハンセン病になった人は救われません。悪いことしてハンセン病になったのだから天からの罰だと言われたら救いようがないですね。

それとちょっと違うのはクリスチャン、キリスト教ですね。キリスト教は、旧約聖書はいわゆる排除ですね。イエス・キリストの新約聖書からは、イエス・キリストが皮膚病の人を触ったら治ったということで、救済に回るのです。

ところが、江戸時代に鎖国があり、キリスト教は迫害され消滅したということで、あまりハンセン病患者を救う人たちがいなかった。

江戸時代は、患者の生計というのは神社仏閣の参道門前、家を回っての物乞いによっていました。江戸幕府になって、幕府の統制が弱まって人々の移動が可能になると、放浪するようになった。『放浪らい』ということになる。患者が放浪して、町中にあふれるわけですね。

その人たちを誰が最初に救ったかというと、宣教師です。クリスチャンです。なぜクリスチャンが救えたかというと、彼ら欧米の、環境状態のいいところから来てくるわけです。彼等が信じている宗教を、いわゆる未開の地に行って広めるようなものです。

その人たちの母国では、もうハンセン病患者はいません。特効薬ができる前に、いなくなっているのです。でも、新約聖書にはハンセン病のことを書いています。その患者さんを日本で見つけるんです。ハンセン病患者を。見かけた時にどう思うのかなと想像してみたら、おそらく、これはイエス・キリストが我々に与えた試練だと多分思うのですね、宣教師は。

ですから、母国から寄付を募って療養所、いわゆる救済のために診療所を作ります。そのように、大体クリスチャンが作っていた。そういう状況が続いた。

やはり、文明国というのは、ハンセン病患者を放っておくなという考え方です。文明国、一等国であればハンセン病を何とかしようということになって、1907年『癩予防ニ関スル件』ができて、『放浪らい』を、療養所に入所させました。

放浪する患者たちを一般社会から隔離しました。放浪していますから、明日の、今日の食事とか、雨が降ったらどうしようとか、困っている人たちに、衣食住を与えて、しかも治療をしようということで、救済とするので、ひとまずはいい面でもありました。

ですが、ハンセン病は伝染力が強いとか、誤った考えが広まりました。1909年に公立5か所、近くでは、高松がそうですけど。この5か所の5人の所長中4人が警察出身でした。医者は1人しかいなかったということで、どう考えても犯罪者扱いでしょう。

1929年、30年頃になって、やっぱり軍国主義というかね、そちらの方に国が走って『無らい県運動』はこの頃に全国的に進められて、1931年に『癩予防法』ができた。これは強制隔離でハンセン病絶滅政策、在宅患者も療養所へ強制的に収容されるようになったということです」

らい菌が発見され「感染する」と恐れられた

（山本典良園長）

「ハンセン病、この病気になるとどうなるかというと、見た目で分かるのですね。仕事ができなくなる。商家の奥座敷や農家の離れでひっそりと隠れて暮らす。あるいは家族への迷惑を心配して家を出て放浪する。

らい菌の発見以前は、遺伝病と信じられていました。患者を隔離し排除することなく、社会全体で一定の割合で患者を抱えながら共存していた。救済する側にも、感染しないという安心があった。

ところが、1873年、らい菌が発見されて感染するという不安が強まり、それに伴い排除が生まれました。血筋の呪われた病気から、感染する怖い病気になったということなのです。

実際、みんなは無関心なのです。助けようと思うのはクリスチャンだけだった。実際に長島愛生園についてちょっと調べたのですけど、長島愛生園は、1930年にできました。

1950年頃、昭和25年ですね、いわゆる特効薬が出る前まで、不治の病と言われた時。医者35名が務めていたのですけど、そのうち、明らかなキリスト教徒は14名、40%です。

言動から判断して、キリスト教の可能性が高い人を入れると18名になるのですね。35名中18名、51%がクリスチャンです。女性は6人中5名がクリスチャンです。

日本におけるキリスト教徒の割合、1%です。療養所がどれだけクリスチャンの率が高かったかというのと、クリスチャンでしかハンセン病患者に関わらなかった。関わりたくなかった。昔は、ということです」

「コロナ禍でハンセン病の歴史が繰り返された」長島愛生園の山本典良園長が語る「努力を認める社会に」（第3回/全3回）に続く