¡Ö»ä¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤·¤Þ¤¹¤è¡×16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¢ª¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤â¡Ä¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÉÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê37¡Ë¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå
¡¡À¸¿¿ÌÌÌÜ²á¤®¤ë½÷À¶µ»Õ¤È¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡ÊÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¡Ë¤Î¤¢¤ë¥Û¥¹¥È¤¬¡Ö¶ØÃÇ¤Î°¦¡×¤ò¸ò¤ï¤¹¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥È¡¦¥«¥ò¥ë¡¿Âë¿¹Âç²íÌò¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡ÊSnow Man¡Ë¤òÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½÷¶µ»Õ¡¦¾®Àî°¦¼Â¤ò±é¤¸¤¿ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤À¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤¿°¦¼Â¤Ï¡¢º£¤Ë¤âÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë°ìÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë½÷À¡£Âè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ³¤¤Ø¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎÅö¤¿¤ê¥·¡¼¥ó¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î37ºÐ¡£±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¼·¿Í¤ÎÈë½ñ¡Ù¡Ê2020Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±éµé¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤½÷Í¥¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö»ä¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ï½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¡ÖÃÙºé¤¡×¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤â¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¹â¹»ºß³ØÃæ¤Î2004Ç¯¤Ë¼õ¤±¤¿±Ç²è¡Ø¥¢¥À¥ó¡Ù¡Ê2006Ç¯¸ø³«¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£3000¿ÍÄ¶¤ÎÃæ¤«¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¿³ºº¤Ç¡Ö»ä¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÓ·Òê¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î°ïÏÃ¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ª¾îÍÍÅª¤ÊÌòÊÁ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥¤¥ì¡¼¥ó¡¡·º»ö¡ßÈà½÷¡ß´°Á´°½÷¡Ù¡Ê2015Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾ºäÅíÍû¤Ï¡ÖÃË¤Ã¤Ý¤¤¿Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê»º·Ð¿·Ê¹¡¡2015Ç¯10·î20Æü¡Ë¡£
·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ËÊì¿Æ¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤ÏÊì»Ò²ÈÄí¤Ç¡¢¸·³Ê¤ÊÊì¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¯³èÈ¯¤Ç¡¢ÌÚ¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ç¥Ó¥ï¤ò¤«¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡ØÅÚÍË¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥¯¡Ù2019Ç¯8·î31Æü¡Ë¡£¡ÖÊì»Ò²ÈÄí¤ÇÃËÀ¤ËÍê¤ëÈ¾À¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ËÊì¿Æ¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÈ¿¹³´ü¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¿¹³¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¡×¡Ê½µ´©½÷ÀPRIME 2018Ç¯11·î9Æü¡Ë¤È¸ì¤ëÌÚÂ¼¤Ï¡¢Êì¿Æ¤òÀâÆÀ¤·¤ÆÈ¾¤Ð¶¯°ú¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£¿Æ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤Î°¦¼Â¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ÎºÃÀÞ¡¢»ýÉÂ¤Î°²½¤ÇµÙ¶È¤â¡Ä
¡¡Ç°´ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌÚÂ¼¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤ËºÃÀÞ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Å»ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¸å¤Ë¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¤Ï»Å»ö¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦³Ð¸ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä 2015Ç¯5·î2Æü¡Ë¡£
¡¡2008Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤À¤ó¤À¤ó¡Ù¤Ç»°ÁÒ²ÂÆà±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÉñµ¸Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤êÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÂç¿Í¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤âÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¤ËÈ¿¤·¤Æ»ö¤ò±¿¤Ð¤ì¤Æ¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤Ã¤¿¡×¤¿¤á¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÂç¿Í¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ê¡ØYELL¡Ù2021Ç¯²Æ¹æ¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»ýÉÂ¤Î¥¢¥È¥Ô¡¼¤¬°²½¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µÙ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤À¤í¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ä¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡Ä
¡¡µÙ¶ÈÃæ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¡¢ÈéÉæ²Ê¤Î¼õÉÕ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÏË³À¸³è¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó1¶Ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ1½µ´Ö²á¤´¤½¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù2025Ç¯7·î10Æü¡Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈáÁÔ´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥»¥ì¥Ö¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤¦Ì¾ÌçÍÄÃÕ±à¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿½é¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¶¡¼¡¦¥²¡¼¥à¡ÁÈà½÷¤¿¤Á¤Î³¬µé¡Á¡Ù¡Ê2015Ç¯¡¢TBS·Ï¡Ë¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¼ý250Ëü±ß¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¦±é¼Ô¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â¤ï¤«¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê½µ´©½÷ÀPRIME 2015Ç¯4·î14Æü¡Ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤¬¡ÖºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢23ºÐ¤Î¤È¤¡¢¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
