この投稿をInstagramで見る 木村文乃(@fuminokimura_official)がシェアした投稿女優の木村文乃が3月4日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫の残り物で作ったという手料理を公開し、そのクオリティの高さが話題となっている。木村は「少し前お出かけ前の冷蔵庫整理ごはん」とつづり、食卓の写真を投稿。「キャベツナスお豆腐の麻婆風」「青梗菜と胡瓜のナムル風」「トマト切っただけ」「めかぶ」「サツマイモと玉ねぎのおみ