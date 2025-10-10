「皆さんと別れるのは本当に寂しいですが、また一緒にお仕事させてもらえるように、この先も頑張ります。皆さん、お疲れさまでした。ありがとうございました！」9月18日に最終回を迎えたドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）のクランクアップの現場で、撮影チームへの感謝を伝えたのは女優の木村文乃（37）。同作品は、初回の平均世帯視聴率が4.7％で木曜22時枠での“史上最低記録”を更新するなど、序盤は厳しいスタートに