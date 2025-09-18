千鳥・大悟、娘に棒で突っつかれ「なぜ帰ってきたばいきんまん」と言われたことある
お笑いコンビ・千鳥の大悟（45歳）が、9月17日に放送されたバラエティ番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（日本テレビ系）に出演。その昔、家で寝ていたら娘に長い棒で突っつかれ、「なぜ帰ってきたばいきんまん」と言われたと語った。
番組は今回「パパはつらいよ大賞」と題し、“パパ芸人”が大集合。2010年に誕生した長女、2013年に誕生した長男について、千鳥・ノブが「そもそも大悟は一緒に住んでる？」と話を振ると、大悟は「住んでるわ（笑）」と笑う。
ただ、大悟は「一緒に寝たことはないよ」とのこと。それは「小っちゃい頃から一緒に寝てないやん。最初から寝てないから、しかも夜中帰ってくるから、もう絶対寝られない、わしとは」と語る。
また、「それこそ昔、久しぶりに昼間から帰って寝てたら、隙間がバッと空いて、扉から幼稚園の娘が長い棒でわしのこと突っついて、パッと目覚ましたら『なぜ帰ってきたばいきんまん』」と言われたと明かし、ノブは「ばいきんまん！お父さんにばいきんまん！」と驚いた。
