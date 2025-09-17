ＡＢ＆Ｃ、今期配当を31.93円増額修正

ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ <9251> [東証Ｇ] が9月17日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年10月期の期末一括配当を従来計画の28.07円→60円(前期は28.07円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社では、株主の皆様への適正な利益還元が重要な経営課題であることを認識しております。最適な資本構成を検討した結果、より公平な形での株主還元を企図したものであります。尚、本件検討にあたり、入念に還元原資を精査した上で配当方針の変更を判断しております。 配当方針の変更に伴い、2025年10月期の期末配当予想を１株当たり60.00円に修正いたします。【配当方針_変更前】 剰余金の配当については、中長期的な事業発展のための内部留保を確保しつつ、「配当性向30％を基準に算出した額と直近の配当金実績額の高い方」とする方針であります。【配当方針_変更後】剰余金の配当については、中長期的な事業発展のための内部留保を確保しつつ、「配当性向50％を基準に算出した額と１株当たり60.00円の高い方」とする方針であります。

