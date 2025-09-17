この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」が新たに公開した動画『【台風17号・18号・19号候補】次々台風発生へ 暴風域を伴って沖縄に接近の可能性も』で、気象予報士の松浦悠真さんが今後の台風17号・18号・さらには19号候補に至るまで、最新の気象情報と見通しについて詳しく解説した。



松浦さんによると現在、南海上には2つの熱帯低気圧があり、それぞれ今後台風へと発達する見込みだという。「注目はフィリピンの東に位置する“熱帯低気圧B”。このBは今後かなり発達する可能性があり、暴風域を伴いながら先島諸島へ接近する恐れがあります」と、現在の気象庁予報や複数の国際気象モデルをもとに警戒を呼びかけた。



特に、22日ごろには中心気圧985hPa前後まで下がる見通しで、「暴風警戒域に八重山地方が入っている」とし、GSMやGFSなどの複数モデルの最新予測から「最も発達した場合は970hPa以下まで下がるポテンシャルも。波や風の影響は大きくなるでしょう」と注意を促した。



一方、もう1つの“熱帯低気圧A”はフィリピン・ルソン島付近にあり、上陸中につき台風化は海上に抜けてからとみられる。「Aに関しては中国方面へ進むため、日本への影響はほぼない」と限定的な見通しも示している。



今後の進路については「“日本の高気圧や秋雨前線の位置的に、台風が西寄りに進む可能性が高い”が、予報円は大きく進路や勢力の“ブレ”もあるため最新情報をしっかり確認してほしい」と説明。複数の海外モデル予測を比較しつつ、「19号候補も発達傾向が高いので引き続き注意してほしい」と述べた。



