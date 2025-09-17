松本潤がイメージキャラクターを務める佐川急便の新テレビCM『今日も、SAGAWAがいます。』篇（30秒）が、本日9月17日より全国で順次放送開始となる。

同テレビCMでは、松本がSAGAWAのプレゼンターとして物流の過去と現在を紐解きながら、時空を超えて一直線に伸びるブルーとレッドのラインの上を“NEXT!”へ向けて歩みを進める様子が描かれる。

松本は、可視化された物流の歴史をたどりながら、「時代の変化とともに物流は大きく姿を変えてきた」と語る。「でもどんなに物流が進化しても、SAGAWAが大切にしてきたのは…」と足を止め、来た道を振り返りながら「“人の気持ち”です」と、人から人へと手渡しされてきた歴史に思いを馳せ、さらに『SAGAWA手ぶらサービス』などを紹介する。同CMには、佐川急便の、ただ物を運ぶだけではなくお客さまの声にしっかりと耳を傾け、寄り添う企業でありたいという思いが込められている。

今回のCMでは、松本のセリフは歩きながら、振り返りながら、回転しながらと、全てが動きの中でのセリフまわしに。プレゼンター役である松本は、常にカメラのレンズに視線を向けてセリフを言わなければならなかった。事前に撮影されている背景映像とのクロマキー合成が多いため、歩くスピードや歩幅、方向、動き出しのタイミングなど入念に撮影。視線を落としたり、左右に振ったりすることが許されないため、入念なリハーサルと微調整を繰り返しながらのテイク数の多い本番撮影となった。

撮影本番中はもとより、撮影の合間も一人カウントを取りながらセットの中を前へ前へと歩き続ける松本。完璧な映像を求めて真摯に誠実に演技と向き合う松本の姿は、今作の本質を体現しているようだったという。

なお、CM本編動画のほか、メイキング／インタビュー動画もYouTubeにて公開となる。

【松本潤へのインタビュー】

・新テレビCMの撮影を終えての感想は？

今回も楽しく撮影させていただきました。物流の歴史について垣間見ることができたのでとても楽しかったです。

・物流の現場をリポートする役を通じて、松本さんが感じた「SAGAWA」の魅力とは？

「もっと便利に、もっと安心に」という言葉がCMの中でも出てくるんですが、そこを追求したサービスはすごいなと思います。先ほどお話を伺ったんですが、今年の6月から本格的にスタートした「SAGAWA手ぶらサービス」がすごいと思いました。空港などで荷物をお預けすると、そのまま手ぶらで自分が行きたいところに寄って、それからホテルに行くと、もう荷物があると。そんなサービスがあったんだ！と驚きましたし、僕も使ってみようと思いました。

・松本さんの「NEXT!」は？

ひとまず、嵐のライブをやると発表させていただいたので、そこをまずしっかり来年やれたらなと思っています。それを経て何をやるのかは、自分がそうなってみないとわからないなと思うので。今、僕がやりたいことという意味では、畑とか野菜を作ることに興味があるのでチャレンジしたいのは「農業男子」です。野菜づくりから始まって、うまくいったら佐川急便さんに届けていただこうかな（笑）。そんなに大量生産するほどの農家さんにはならないと思いますが…。

（文＝リアルサウンド編集部）