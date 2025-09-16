この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マニアック天気」で配信された最新動画「【早期天候情報】9月下旬も顕著高温 秋の深まりはゆっくりと」。気象予報士の松浦悠真氏が、9月16日に発表された高温に関する早期天候情報を基に、今後の日本列島の気温推移について解説した。松浦氏はまず、「今週はまだ猛暑日となるところが出てきそうです」と今後の高温傾向を強調。9月下旬も平年より「かなりの高温」が予想されていることから、「北海道から沖縄にかけて、9月22日頃からのかなりの高温の予想」と全国的な異常な暑さを指摘した。



今回の高温の要因については、「北極付近に寒気が溜まっている正の北極振動パターンが続き、偏西風が北に押し上げられている」ことや「亜熱帯高気圧の勢力拡大」「インド洋方面からの低圧部による対流活動の活発化」など、気象現象の複合的な影響をわかりやすく解説した。さらに実際の気温傾向について「この時期としてはかなりの高温になる」「猛暑としては猛暑という感じではない」としつつも、「平年より2度以上高い気温が全国各地で続く」と状況の異常さを詳述した。



具体的には、那覇や奄美地方で「32～33度の真夏並みの気温」、鹿児島や福岡など九州南部は「最低気温25度を下回らない熱帯夜」が続く見込み。また、名古屋や東京も「本来なら30度を切る季節なのに、真夏日が続く」「朝晩は涼しくなってくるが、日中の暑さは平年より2度ほど高い」と述べ、「本来は涼しくなっていくところが、あまり涼しくならない」と各地の実況を交えながら解説した。



松浦氏は「さすがに猛暑日は広範囲で観測されることはなさそうですが、内陸部や山越えの気流の影響を受けやすい地域では猛暑日の可能性もなくはない」とし、「熱帯低気圧や台風の影響が加わると、さらに気温が上がるシナリオも考えられる」と今後の変化も示唆。「10月でも台風由来の猛暑日があることもある」と注意を呼びかけた。



