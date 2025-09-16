この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【台風17号・18号・19号候補】フィリピン付近で新たに台風発生へ その後も次々と台風発生の可能性――気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル『マニアック天気』で最新の台風情報を詳しく解説した。

松浦氏は「新たに台風が発生する見込みとなりました」と切り出し、フィリピンの東にある熱帯低気圧が台風に変わること、またその進路や影響について詳細に語った。今回注目の『熱帯低気圧A』について「明日17日までに台風に変わる見込み」とし、発達しつつ北上し、その後は南シナ海へ向かう見通しを示した。「沖縄地方が進路に近いが、波も含めて大きな影響はない」という独自の見解も。「高気圧の円平を回る暖室流と台風由来の湿った空気が入るため、大気の不安定な状態が続く」として「天気の急変などにはお気をつけください」と注意を促した。

また、GSMモデルなど気象モデルデータにも触れつつ、フィリピンの東に複数の低圧部（台風18号、19号候補）も存在し「今の予想だと台風になるかどうかは微妙なところ」「進路は西寄りが予想されるが、予想が1~2日ずれるだけで大きく変化する」と気象予報士ならではの視点を伝えた。特に「9月下旬から10月頭にかけて、日本側に影響を及ぼす熱帯低気圧が現れる可能性を頭の片隅に入れておいていただければ」と警戒すべき点を指摘。

動画の締めでは「今回は台風17号候補、そしてその後の18号、19号になるかもしれない低圧部について最新情報をお伝えしました」としつつ、「沖縄も含め日本への大きな影響はなさそうですが、大気の不安定さには注意が必要です。今後も最新情報をどんどん出していくので、ぜひチャンネル登録と通知オンを」とメッセージ。さらに、マニアックな気象情報が得られるメンバーシップ加入も呼びかけて結びとした。

