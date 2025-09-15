¡ÖÅÔ»Ô¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤¹¡×»¥ËÚ±ØÆî¸ý¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¡¢³«È¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç³¹¤¬ÊÑËÆ
¡Ö¡Ú±ä¾²20Ëü㎡Ä¶¡Û»¥ËÚ±ØÆî¸ý158£íÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¡ªÀ¾ÉðÉ´²ßÅ¹À×ÃÏ¤ÎËÌ4À¾3ºÆ³«È¯¤¬¤Ä¤¤¤ËÃå¹©¡ªÃÏ²¼Å´ÆîËÌÀþ¤µ¤Ã¤Ý¤í±Ø¥Ûー¥àÁýÀß¤â¡ª¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥Ýー¥È¤¬»¥ËÚ±ØÆî¸ý¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿Ê¤àÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¤³¤Î·×²è¤ÏÊ¿ÏÂÉÔÆ°»º¤ä¥è¥É¥Ð¥·¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2009Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿À¾ÉðÉ´²ßÅ¹»¥ËÚÅ¹¤ÎÀ×ÃÏ¤ò´Þ¤àÌó1.7¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¡¢Áí±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ï20ËüÊ¿ÊÆÄ¶¤È¤Ê¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö»¥ËÚ±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß·úÀß¤¬¿Ê¤àËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î»¥ËÚ±ä¿¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ³«È¯¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Ó¥ë¤Î¹âÁØ²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÏ°è°ìÂÓ¤Ç¤ÎºÆ³«È¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Åö½é200¥áー¥È¥ëÄ¶¡¦35³¬·ú¤Æ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î·úÀßÈñ¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ158¥áー¥È¥ë¡¦33³¬·ú¤Æ¤Ø¤Èµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö150¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¡¢½×¹©»þ¤Ë¤Ï3ÈÖÌÜ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡×¤ÈËÌ³¤Æ»¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£»ÜÀß¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤¬Æþ¤ê¡¢ÄãÁØÉô¤Ï¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤ò³Ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤¿100Å¹ÊÞµ¬ÌÏ¤ÎÀìÌçÅ¹³¹¡Ø¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ù¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÍ¿¥è¥É¥Ð¥·¤Ï½¾Íè¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°û¿©¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë»¨²ß¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÅ¹¤ò½¸ÀÑ¤µ¤»¡¢³ÆÅÔ»Ô¤ÇÊ£¹ç»ÜÀß²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÅÔ»Ô·¿Ê£¹ç»ÜÀßÁü¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
ºÆ³«È¯ÃÏ¤Î¹©»ö¤Ï2025Ç¯3·î¤ËÃå¹©¡¢´ðÁÃ¹©»ö¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤¿ÃÏ²¼Å´ÆîËÌÀþ¤µ¤Ã¤Ý¤í±Ø¥Ûー¥à¤ÎÁýÀß¡¢³Æ¥Ó¥ë¤È¤ÎÄ¾·ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬ºÆ³«È¯´°Î»¸å1Æü8Ëü2Àé¿Íµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¡£¡Ö³Æ½Ð¸ý¤âºÆ³«È¯¥Ó¥ë¤ÈÀÜÂ³¤µ¤ì¡¢¥Ó¥ë¤ÈÃÏ²¼Å´ÁÐÊý¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÔ»Ôµ¡Ç½¤Î°ìÂÎ²½¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼þÊÕ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎºÆ³«È¯°Æ·ï¤¬¸½ºß¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹¥Î©ÃÏ¤Î¤¿¤á¼ûÍ×¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯À³¤ßÊ¬¤±¤ò¤·³Æ»ÜÀß¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿È¯Å¸¤Ø¤Î´ê¤¤¤âÉ½ÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ»¥ËÚ±ä¿¤Ë¸þ¤±¤Æ»¥ËÚ±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤¬º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÌ4À¾3ÃÏ¶èºÆ³«È¯¤Îº£¸å¤Î¿ÊÄ½¤È»¥ËÚ±Ø¼þÊÕ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
