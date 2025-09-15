【セブン-イレブン×「学園アイドルマスター」コラボ】 9月18日 実施予定

セブン-イレブンは、「学園アイドルマスター」とのコラボキャンペーンビジュアルを9月15日に公開した。

本コラボではゲーム「学園アイドルマスター」より初星学園のアイドルたちとのコラボを実施。2度目となる今回のコラボでは12人のアイドルがコラボ限定のチェック柄をテーマにした衣装で登場。

通販サイト「セブンネットショッピング」ではアクリルスタンドや缶バッジなどのグッズを展開予定。

グッズの詳細は後日公開を予定している。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.