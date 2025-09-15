セブン-イレブン×「学園アイドルマスター」コラボビジュアルが公開。セブンネット限定グッズも発売決定
【セブン-イレブン×「学園アイドルマスター」コラボ】 9月18日 実施予定
セブン-イレブンは、「学園アイドルマスター」とのコラボキャンペーンビジュアルを9月15日に公開した。
本コラボではゲーム「学園アイドルマスター」より初星学園のアイドルたちとのコラボを実施。2度目となる今回のコラボでは12人のアイドルがコラボ限定のチェック柄をテーマにした衣装で登場。
通販サイト「セブンネットショッピング」ではアクリルスタンドや缶バッジなどのグッズを展開予定。
グッズの詳細は後日公開を予定している。
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.