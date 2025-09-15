世界選手権

バレーボール男子の世界選手権が13日、フィリピンで開催され、日本代表は0-3でトルコにストレート負けした。勝ったトルコ選手は試合後、“異様”な会場の雰囲気に思わず本音をこぼしていた。

世界ランキング5位の日本は、同16位のトルコと対戦した。スタメンには石川祐希、高橋藍、小野寺太志、エバデダン・ラリー、宮浦健人、大宅真樹、リベロの山本智大と人気選手がズラリ。会場で紹介されると中立地にも関わらず、「キャー！」とホームのような大声援が上がった。試合中も日本への応援がトルコを圧倒的に上回っていた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の中継では、試合後にトルコのアディス・ラグムジヤがインタビュー対応。このように試合を振り返った。

「アメージングだよ。フィリピンは日本のファンだらけで彼らのホームのようだ。今日はみんなが我々の敵だった。このようなチームに3-0で勝てるのは素晴らしい。世界選手権の初戦でいいご褒美になったよ」

ラグムジヤは声援の差にチクリ。初戦の勝利は「とても大きな一歩になった。目標は常にグループ首位での突破」と明かし、「今夜は楽しむけれど、明日には次戦の準備をしなければ」と前を見据えていた。



（THE ANSWER編集部）