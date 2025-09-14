〈食べログ3.5以下のうまい店〉旨み爆弾の塊肉に幻のホルモンも！ あの予約困難店出身の店主が手掛けるこだわりのスローライフ焼肉

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は『焼肉の達人』の著者、小関尚紀さんに、東京・八幡山の焼肉店を教えてもらった。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、年間100店以上の焼肉店に通う焼肉作家、小関尚紀さんが、人気肉料理店出身店主による、レアメニュー揃いな八幡山の焼肉店を紹介。

店名から想像できない!? こだわり強めな焼肉店

肉好きにはたまらない！ 外はパリッと中は美しいロゼ色に焼き上げた、あか牛の塊肉

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー！

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

塊肉のイラストをあしらった白い暖簾が目印

京王線八幡山駅から徒歩1分の場所にある「てるこさんと門脇君」。何のお店かわからない不思議な店名が印象的だが、その正体は予約困難店として知られる肉料理店「肉山」の元店長が独立して始めた小さな焼肉店。肉好きの間では噂がジワジワ広まりつつあるものの、場所が住宅街であることやSNSなどでの情報発信を一切行っていないこともあり、食べログの点数は2025年9月時点で3.33。しかし、近隣住民を中心とした来訪者からは「ここでしか味わえないおいしさ! 」という驚きや感動のクチコミが多数。今後名店となる予感たっぷりの一軒だ。

小関さん

「てるこさんと門脇君」。この暖簾がかかった店名から何が想像できますか？ とても焼肉店とは思えませんが、今やすっかり地元ファンを獲得しています。店主の横関さんは、赤身肉ブームの立役者である吉祥寺「肉山」の店長出身で、実は私、その頃から横関さんの焼く塊肉のファンでした。塊肉を焼かせたらさすがだなと思います。2022年6月オープンで、店名の由来は店主のお母様のお名前「てるこ」さんと、イタリアンの師匠で四谷「オステリア クロチェッタ」のシェフ「門脇」さんから命名したとのこと。

カウンター6席と4〜6名用テーブルが2卓で席数は最大14〜18席

店内はコンパクトながら、赤いカウンターに色違いで並べたスツールなど、スタイリッシュな雰囲気。

そして何より、肉の種類や食べ方について細かく説明してくれたりと、一人一人に楽しんでもらいたいという気持ちが伝わる丁寧な接客も評判だ。

小関さん

駅近！ そして横関さんのトーク力。オーダーが入ってからカットする手切り焼肉なので多少時間はかかりますが、手切りでしか味わえない良さがあります。

「好きなものを自由に選べて、時間を気にせずに楽しめる地域密着の店を作りたい。そんな思いでこの店を立ち上げました」と語るのは、店主の横関哲也さん。

それゆえメニューはすべてアラカルト、時間制限も設けていない。

また、“肉のテーマパーク”を謳い、一般的な焼肉店では見かけないようなマニアックな部位も多数ラインアップ。一頭買いしている熊本県阿蘇の「あか牛」や宮崎牛のほか、北海道で育てたラム、岩手県の牛ホルモンなど、上質な素材を各地から仕入れ、比較的リーズナブルに提供している。

メニュー板には「かっぱ」など聞きなれない部位のほか、アンティパスト（前菜）やパスタなど、イタリアン風の項目も

さらに「肉の旨みは、脂や血。“お肉をモグモグ”して肉本来の味を感じてほしい」という考えから、焼肉はどれも分厚くカット。

タレより肉が主役の焼肉をしっかりした食べ応えで堪能できるのも特徴だ。

小関さん

超絶おすすめするのはやはり“塊肉”。ぜひ食べてほしいです。それと意外に思うかもしれませんが、パスタ推し。塊肉は「肉山」で店長を務めていた実績があるので、火入れはさすが！の一言。パスタはイタリアンでの修業経験があり、焼肉店で出されるレベルを超えています。トリッパ、ドルチェもうまい。

イチオシは外パリッ、中はジューシーな「塊肉」

「カメノコ」100g 1,980円〜（写真は約200g）。薬味は肉専用わさびと大阪鶴橋の辛味噌

看板商品の塊肉は、濃厚な味わいが特徴の熊本県阿蘇産の「あか牛」を使用。仕入れにより部位は変わるものの、常時2種類ほどある部位から選べる。この日は、ももの中心部「シンタマ」の一部で、後ろ足の付け根部分にある「カメノコ」。脂が少ない赤身肉で、ワイルドな歯ごたえと、噛むほどに感じられる旨みの強さが特徴だ。

まろやかな塩気の広島県産の藻塩をふってから、熟練の火入れで表面は香ばしく中を半レアに焼き上げ、厚めにカットして提供。「肉をモグモグしてほしい」という横関さんの思いをよりダイレクトに感じられる一品だ。

強火でしっかり焼き目を付けて香ばしさを出し、肉汁を閉じ込める。焼き時間のマニュアルはなく 、“肉からの合図”を見極めて、その肉ごとに最適なタイミングで焼き上げるそう

小関さん

日によって部位は違いますが、この日は「シンタマ」でした。20〜30分かけてじっくり焼き上げます。100g単位でのオーダーで、100gごとに4種類ある薬味の中から1種類選べます。「肉専用わさび」「大分の柚子胡椒」「大阪鶴橋の辛味噌」「タスマニア産のチリマスタード」から選べる方式。横関さんが焼く、外はパリッと中は柔らかくジューシーな塊肉を200gは堪能してほしいです。

他では食べられない個性派メニューの数々

〆は麺から仕込む本格パスタ「あか牛のボロネーゼ」で

「あか牛のボロネーゼ」1,078円

焼肉店でありながら、〆メニューで一番人気となっているのが「あか牛のボロネーゼ」。

ボロネーゼソースには、あか牛のさまざまな部位を使用することで、赤身の旨みや脂肪の甘み、和牛ならではの香りが凝縮された奥深い味わいになっている。さらに味付けは、後継者不足で惜しまれつつ閉店したある伝説のハンバーク店の秘伝のレシピを継承。詳細は明かせないが配合にさまざまなこだわりがあるという。

その日使用する部位により味も少しずつ違うというボロネーゼソース

麺のこだわりは卵。埼玉県深谷市の田中農場で飼育された「深谷の宝玉」を使用し、卵の濃厚な風味を感じられる。同じ卵を使用したデザート「てっちんプリン」440円も人気

しかも、麺は自家製。閉店後にお店で毎日粉からこねて麺を作っている。

「肉山」時代に、知人だったシェフ（店名にもなっている“門脇さん”）からの誘いでイタリアンの店でアルバイトをすることになり、学んだというだけあって、その味わいはモチモチ食感の本格派。

肉たっぷりで濃厚なボロネーゼソースに負けることなく、絶妙なハーモニーを生み出している。焼肉店の〆メニューとは思えない完成度にとりこになる人が続出している。

小関さん

焼肉店では珍しい、このボロネーゼで〆てほしいです。パスタより目立つもりもりの牛肉、イタリアンで修業した技術をいかんなく発揮している自家製パスタソースで仕上げるボロネーゼが、自家製平打ち麺に絡んで絶品。肉100g：パスタ50gと、ほぼ牛肉じゃないのか!?

赤身とホルモンのいいとこどり「かっぱ」

「かっぱ」1,078円（写真は左・味噌タレと右・ブラックペッパーのハーフ&ハーフ）。大きめカットでかなり食べ応えがある

焼肉業界で長年働いてきた横関さんが、食感と味わいに衝撃を受け、自分の店で出そうと即決したのがこの「かっぱ」。バラ肉の外側部分で、1頭からわずかな量しかとれない希少部位だ。薄い形ながら赤身と脂の2層になっていて、赤身のコリコリとした歯応えと旨み、ホルモンのような脂の甘みを一度に味わえる。

単品ではほぼ流通していないため、熊本県阿蘇の広大な牧草地帯、通称“ミルクロード”で放牧されて育った「あか牛」を一頭買いして仕入れているという。

こちらも全体に焼き目を付け、旨みを閉じ込めて。酒のつまみにも最適。味噌タレはご飯のおともにも

小関さん

焼肉の部位であまり聞かないと思いますが、カルビと内臓の隙間にある赤身のスジ肉です。煮込みにも使われる部位で、この部位を焼肉店で提供するのは珍しいと思います。「かっぱ」に惚れ込んだ店主が「かっぱ」のために一頭買いをしています。味付けは塩とブラックペッパー、または味噌タレとのハーフ&ハーフでの提供もしてもらえます。歯応えはありますがジューシーで、食感はお肉、脂質はホルモンのようです。試してもらいたい一品ですね。

まるでアワビな“幻のホルモン”「ヤン」

食感も見た目もアワビを彷彿とさせる「ヤン」968円

小関さん

牛の第2胃（ハチノス）と第3胃（センマイ）を繋ぐ部位で、グランドメニューに載せている店は少ない希少部位です。うまく焼けるとアワビのような歯ごたえになります。味付けは塩とブラックペッパーのみ。

これが1頭分の「ヤン」。要望があればカットする前に原形を見せてくれる

1頭から取れる量が手の平にのる程度と非常に少なく、幻の部位とも言われる「ヤン」。同店では芝浦の食肉市場から仕入れ、グランドメニューとして常時提供している。

ホルモン専門店でもなかなか出会えない希少部位なので、焼肉通ならずともぜひ味わっておきたい。シャキシャキコリコリとしたアワビのような歯ごたえと、脂が多い割にあっさりとしていて旨みもしっかり感じられる。

軽く炙る程度でもOKだが、表面がパリッとするぐらい焼き目をつけて中をジュワッとさせるのが横関さんのおすすめの焼き方

旨み凝縮の塊肉だけでなく、希少なホルモンや本格パスタなど、店主のこだわりを感じる品々を堪能できる「てるこさんと門脇君」。

今回紹介したメニュー以外にも、今後専門店のオープンを考えているほどラムにも力を入れているそうなので、お腹に余裕がある人はぜひチェックを。

2階の外観では風格漂う牛の頭のオブジェがお出迎え&お見送り

「普段なじみのない肉もぜひ頼んでみてほしいですね。そして、ゆっくり時間をかけて味わっていただければ」と横関さん。

予約は当日連絡でもOKだが、狙い目は比較的空いている金曜日とのこと。流行りのタイパばかり意識していては出会えない味わいを、予約困難になる前にご堪能あれ。

※価格はすべて税込

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆てるこさんと門脇君住所 : 東京都杉並区高井戸1-1-10 クレーネ八幡山 2FTEL : 03-4400-8298

小関尚紀

焼肉作家。通称：YAKINIQ。お肉博士1級。MBA（経営学修士）。焼肉店には年間100店舗以上通い、焼き方を研究している。海外渡航60カ国。 焼肉好き伝説の番組 BS朝日『美女と焼肉』（2022年3月終了）の初期レギュラー。著書に『焼肉の達人』（ダイヤモンド社）、『世界一わかりやすい「ゲーム理論」の教科書』（KADOKAWA）、『「即判断」する人は、なぜ成功するのか？』（サンマーク出版）。

文：當間優子、食べログマガジン編集部 撮影：ジェイムス・オザワ

