AI情報発信者が注目分析―ナノバナナのハイスコア超え！ 画像生成・編集AIモデル「Seedream 4.0」と「AI閣僚」誕生が激震走る週に
YouTubeチャンネルで最新AI情報を発信するミライ氏が、『【週刊AIツール&ニュースベスト20】高品質画像生成･編集AIモデル「Seedream 4.0」/ChatGPTがMCPをフルサポート』と題した動画を公開。動画冒頭で「ここ1週間の間にリリースされた最新のAIツールベスト10の概要と使い方を紹介し、アルバニアにAIで作られた初の閣僚が誕生、AppleがAI機能搭載の新型iPhoneとAirPodsを発表など、AI関連の最新ニュースベスト10をお届けします」と宣言し、業界を揺るがすAIニュースについて解説した。
まずミライ氏は、中国バイトダンスが公開した画像生成・編集AIモデル「Seedream 4.0」に注目。「最大4K解像度の画像出力にも対応したAIモデルで、Googleの画像生成・編集AI『ナノバナナ』のスコアを超えています」と、その驚異的な性能を強調。「AIプラットフォームのGenSparkなどで無料でも利用可能。AI画像生成や編集ランキングでも1位を獲得」と実際の使い方と実力にも触れた。
さらに、オープンAIのChatGPTが外部アプリと連携できる「MCP」フルサポート開始、Googleの映像編集ツールFlow実装されている動画生成AIモデル「Veo 3」で縦長動画生成が可能になるなど、そのほかにも「AIツールは今、驚くほど使いやすく、進化のスピードも急加速しています」と語った。
最新のAI音声技術にも触れ、「音声AIのElevenLabsが声のリミキシング機能をアルファ版で公開。ボイスを再構成して新キャラボイスを生み出せる、とクリエイター必見の進化」と実例を交えながら解説。またNovel AIの一貫性キャラクタの画像生成、声フォント通訳アプリ新リリース、HunyuanImage 2.1など人気サービスの進化も網羅的に取り上げた。
話題は国際AIニュースへと及び、「アルバニアにAIで作られた初の閣僚が誕生。物理的に存在せず、政府の公共入札を完全監督するAIが任命されたということで、『公共入札で完全に腐敗のない国にする手助けをする』とされています」と衝撃の内容を紹介。さらにAppleのAIチップ搭載新iPhone・AirPods発表、オラクルとOpenAIの大型クラウド契約、日本政府のAI戦略本部始動、米連邦取引委員会によるAIチャット調査開始、MicrosoftのAnthropic技術導入など、この1週間のAI界の激動ニュースのポイントを次々と整理した。
ミライ氏は最後に「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と呼びかけ、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と動画を締めくくった。
