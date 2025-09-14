NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」で、大橋ボクシングジムが開催する「NTTドコモ Presents Lemino BOXING トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」を生配信する。配信日は14日14時40分～。

「NTTドコモ Presents Lemino BOXING トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」は、9月14日にIGアリーナ（愛知県名古屋市）で開催される井上尚弥選手と武居由樹選手がそれぞれ臨む世界タイトル防衛戦と、高田勇仁選手と松本流星選手による王座決定戦からなる、3つの世界タイトルマッチ。IGアリーナはドコモが運営支援しており、同施設では初の世界タイトルマッチとなる。

本配信は、「Lemino」で無料配信される。なお、Leminoプレミアム会員は、トリプル世界タイトルマッチをより高画質で視聴できる。配信は14日14時40分～21時45分まで行われる。

また本日13日には、出場選手全員が計量に臨む「NTTドコモ Presents Lemino BOXINGトリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ 前日公開計量」を配信する。配信時間は12時～13時まで。