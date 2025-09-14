歌手のAdoが、9月13日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に、“アンケート用紙だけ”という特殊な形で出演。“何度も命を救われた”飲食チェーンを明かした。



ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。「大好きな食べ物ベスト3」を聞かれ、第1位に「くら寿司の炙りチーズサーモン」を挙げる。



Adoは「くら寿司が一番好き。ロサンゼルスのくら寿司に何度も命を救われた」とコメント。そして「炙りチーズがサーモンの脂と非常に相性が良い」と答えた。



これにさまぁ〜ず・大竹一樹は「くら寿司も誰にも会わないから。店員さんにね。会計も機械でしょ。（お客さん同士も）会わない。すれ違ったりはするけど。誰とも会話しない。Adoだったらバレないでしょ、絶対」と語った。