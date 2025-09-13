[9.13 J3第27節](長野U)

※19:00開始

主審:植松健太朗

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 2 酒井崇一

DF 7 大野佑哉

DF 16 石井光輝

MF 5 長谷川雄志

MF 9 藤森亮志

MF 10 山中麗央

MF 23 イム・ジフン

MF 28 藤川虎太朗

MF 33 安藤一哉

FW 11 進昂平

控え

GK 1 田尻健

DF 24 砂森和也

MF 13 小西陽向

MF 15 樋口叶

MF 17 忽那喬司

MF 46 古賀俊太郎

MF 77 ターレス

FW 18 浮田健誠

FW 87 村上千歩

監督

藤本主税

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 3 永野修都

DF 16 丸山壮大

DF 55 大嶋春樹

MF 8 田中恵太

MF 11 東條敦輝

MF 14 普光院誠

MF 19 三木直土

MF 21 河村匠

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 17 松本太一

MF 7 小澤秀充

MF 13 清水祐輔

MF 32 伊川拓

MF 42 金浦真樹

FW 18 半田航也

監督

林健太郎