長野vs鳥取 スタメン発表
[9.13 J3第27節](長野U)
※19:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 2 酒井崇一
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
MF 5 長谷川雄志
MF 9 藤森亮志
MF 10 山中麗央
MF 23 イム・ジフン
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 24 砂森和也
MF 13 小西陽向
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
MF 46 古賀俊太郎
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
FW 87 村上千歩
監督
藤本主税
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 16 丸山壮大
DF 55 大嶋春樹
MF 8 田中恵太
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 17 松本太一
MF 7 小澤秀充
MF 13 清水祐輔
MF 32 伊川拓
MF 42 金浦真樹
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
※19:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 2 酒井崇一
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
MF 5 長谷川雄志
MF 9 藤森亮志
MF 10 山中麗央
MF 23 イム・ジフン
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 24 砂森和也
MF 13 小西陽向
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
FW 87 村上千歩
監督
藤本主税
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 16 丸山壮大
DF 55 大嶋春樹
MF 8 田中恵太
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 17 松本太一
MF 7 小澤秀充
MF 13 清水祐輔
MF 32 伊川拓
MF 42 金浦真樹
FW 18 半田航也
監督
林健太郎