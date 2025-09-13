「知らなかった…！」新しい上履きを買ったのに“失敗”した理由-3900いいねの有益情報【ママリ】

子どものサイズアウト、買い替えようと思ったら

小学生頃の子どもたちは成長著しく、すぐに衣類や靴がサイズアウトしますよね。きゅーびー@育児で成長する父🦖7yさんが投稿していたのは、小学生の息子さんの上履きに関するエピソードです。

学校に置いてる体育館シューズが小さいというので週末買いに行った



試着をして19cmなら痛くないというので19cmを買った



学校に置いてある体育館シューズと入れ替えるから、古いやつ持って帰ってきてねと伝えた



息子はえらかった忘れず持ち帰ってきた



帰ってきた体育館シューズのサイズは19cmだった

学校の体育館で使用している上履きが小さいという息子さんのため、お店でサイズを確認して上履きを購入したというきゅーびーさん。しかし、持ち帰ってきた靴はなぜか新しく買った物と同じサイズ…。メーカーによって同じサイズでも幅が違ったり履き心地は違うものですが、なんと今回の場合はメーカーも品番も同じとのこと。なんとも不思議な展開です。



この投稿には、サイズが同じなのに小さく感じた理由についてさまざまな声が寄せられました。「洗って縮んだ？」「うちも縮んで同じサイズを買ったことがある」という声や「朝より夕方の方が靴をきつく感じるから、夕方買うといいかも」という声も。



サイズアウトのはずが同じサイズの服や靴を買ってしまうというのは育児あるあるなようで、Xでも共感のコメントがたくさんついていました。子どもの成長は早いからこそ、今どのサイズをはいているか把握するのは意外と大変ですよね。気づいた時に現状のサイズをメモしておくと、買い物時に悩まずに済むかもしれませんね。

赤ちゃんが「ママ」と言えるようになると、ありとあらゆる場面で「ママ～」と呼ばれるようになりますよね。そのたびに手を止めていると家事が進まず、困った経験がある方はいるのではないでしょうか。



投稿者・ちゃえる@🦖🦖🎀(@chael00095)さんは育児真っ最中。家事をしているとすぐに、わが子に泣いて呼ばれるそうです。

ちょっと離れただけで「ﾏﾝﾏｧ😭」

1人でお部屋の大冒険中急に不安になると「ﾏﾝﾏｧ😭」

頭ぶつけてこっち向いて「ﾏﾝﾏｧ😭」

物が落ちた音にびっくりして「ﾏﾝﾏｧ😭」



常に呼ばれてて家事は進まんけど、あなたの安全基地として認識されてる事がとても尊くて母は嬉しい‼️‼️

わが子から泣いて呼ばれて思うように家事などができないと、イラっとすることもあるでしょう。しかし、ママとは「困ったときに頼れる存在」と、生まれて間もないわが子が認識していることはとても尊いことかもしれません。



この投稿に対して「ナイスポジティブ！」「こんなに頼ってくれるのは今だけ」と、子育て経験者の皆さんからのリプライが集まりました。大変な一方で代えがたい幸せだと考え、呼ばれて駆け付ける時間もいとおしく感じられたらいいですよね。

「おとうさん大好き」がうれしくて

子どもに「大好き」と言われたら、親としては天にも昇る気持ちになるものですよね。



投稿者・いえもり＆７歳と４歳と猫(@iewori)さんは4歳のお子さんのパパ。お子さんから「大好き」と言われたのがうれしくて、「おとうさんが好きな理由」を聞いてみたそうなのですが、その答えは想像の斜め上をいくものだったそう。

４歳がずっと「おとうさんのこと大好き」と言ってくれるので、調子に乗って「どこが好きなの？」と聞いたら「お風呂のあと頭がすぐ乾くところ」と言われた。

聞かない方がよかった。

「お父さん大好き」という言葉に、すっかり気をよくしたいえもりさん。そこでさらに理由を聞くと、まさかの「髪がすぐ乾くところ」という答え。つい「え！そこ？」とつっこみたくなるような部分だったのですね。



この投稿に「4歳にしてタイパを意識してる」「それだけパパをよく見ているということ」などのリプライがついていました。もしかすると、パパはお風呂の後もすぐにたくさん遊んでくれるということを伝えてくれたのかもしれませんね。



わが子に「大好き！」と言われたうれしさと、いえもりさんとお子さんのなんでも言い合える信頼関係が伝わってくる投稿でした。

