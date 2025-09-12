¸øÌÀÅÞ¡ÖÁ´¤¯°ÕÌ£¤¬ÉÔÌÀ¡×¤È¹³µÄ...¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×ÆÀÉ¼¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ç¡¢Å±²ó¤òÍ×µá¡¡¥Æ¥ìÄ«¡ÖÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×
¸øÌÀÅÞ¤Î¸ø¼°X¤¬2025Ç¯9·î11Æü¡¢9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÈ¯¸À¤¬¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤Ë¹³µÄÊ¸¤òÅÏ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¹³µÄÊ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¶âÁ¬¤Î¼ø¼õ¤Ë¤è¤ëÉ¼¤Î¼è¤ê°ú¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é¤«ÇÛ¤ê¤Þ¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤êÉ¼¤ò...¡×È¯¸À¤Ë¹³µÄ
¸øÌÀÅÞ¤Î¹³µÄÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÅÞ¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎËö±äµÈÀµ»á¤Ë¤è¤ë¡¢
¡Ö¤À¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤Ë¤·¤¿¤Ã¤ÆÁªµó¤¬¤¢¤ì¤Ð»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤Í¡¢¤¤¤¯¤é¤«ÇÛ¤ê¤Þ¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤êÉ¼¤òÅÏ¤·¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤Ç30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎÀ¯¼£¤ÎÎô²½¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¤ÎÈ¯¸À¤À¤È¤¤¤¦¡£10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢Â¾ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Î»ÅÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÌîÅÞ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËö±ä»á¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿ºÝ¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¡ÖËö±ä»á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¯¼£¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤¯°ÕÌ£¤¬ÉÔÌÀ¤ÊÈ¯¸À¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢À¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶âÁ¬¤Î¼ø¼õ¤Ë¤è¤ëÉ¼¤Î¼è¤ê°ú¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤Þ¤¿¡¢²¾¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÁ´¹ñÌ±°ìÎ§2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Öº¬µò¤Î¤Ê¤¤Ãæ½ý¤ËÅù¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£2Ëü±ßµëÉÕ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÇÛÉÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Î°Â¿´¤ÈÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºöÅªÁ¼ÃÖ¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÀ¯¼£¡¦¼Ò²ñ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤ÉÔÀµ³Î¤ÊÈ¯¸À¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ø¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤äÁªµó¤Î·òÁ´À¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤Ø¡ÖÈ¯¸À¤Îº¬µò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤ÈÄûÀµ¡¢Å±²ó¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬9·î12Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤äÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¹ÊóÉô¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¡¢ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
