「松田翔太」が“愛車”の400万円超え「高級バイク」公開！ 「カッコ良すぎる」イケメン俳優の「イタリア車」どんなモデル？

首都高を駆け抜ける！俳優「松田翔太」の“攻め”な一枚

俳優の松田翔太さんが2025年9月4日に自身のインスタグラムを更新し、夜の首都高を駆け抜ける姿を公開。

愛車にまたがる臨場感あふれる写真が話題を呼んでいます。

松田翔太さんの高級バイクどんなモデル？（Photo：時事通信フォト 写真は「ＴＲＩＮＩＴＹ １００」セレブレーションパーティーにて）

松田さんは、投稿で「I’M THIRSTY! GIVE IT GAS! 」「夜の首都高を駆け抜ける、加速のたびに頭がスッキリする」とコメント。

写真には、鮮烈な赤いボディカラーのバイクにまたがる松田さんの姿が収められており、赤いヘルメットとの組み合わせも相まって、デザイン性と疾走感が際立つ一枚に仕上がっています。

実際に首都高を走行している場面が撮影されたとみられ、スピード感と臨場感が伝わる印象的なショットとなっています。

そんな松田さんの愛車は、イタリアの高級バイクメーカー・ドゥカティが手がけるスーパースポーツバイク「パニガーレV4」と見られます。

パニガーレV4は、レーシング技術を公道仕様に落とし込んだモデルとして2018年に登場。現行モデルは2024年7月に発表された第7世代にあたります。

エンジンには90度V型4気筒エンジンを搭載。最高出力216ps／13,500rpm、最大トルク120.9Nm／11250rpmを発揮し、サーキットでも一般道でも高い走行性能を誇ります。

外観は鋭いLEDヘッドライトと流麗なデザインが特徴。レーシングマシンさながらの存在感を放ち、標準カラーにはブランドの象徴ともいえる伝統的なレッドカラーが採用されています。

ラインナップは、V4とV4 Sの2種類。車両価格（税込み）はV4が323万9000円、V4 Sが414万1000円となっています。

※ ※ ※

今回の投稿には、「かっこよすぎます」「カッコ良すぎる」「むっちゃ気持ちよさそう！」「松田さんカッコ良すぎでしょ…」など、ファンから多くのコメントが寄せられていました。

愛車とともに夜の首都高を駆け抜ける姿は、松田さんのこだわりと個性が垣間見える一枚となっています。