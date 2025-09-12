フィギュアなどを手がけるCCPJAPAN（東京都足立区）は、特撮ドラマ「ウルトラマン」に登場する「ウルトラマン」のソフビ（ソフトビニール）フィギュア「1/6特撮シリーズ Vol.114 ウルトラマン（Cタイプ） 登場ポーズ Ver.」を2026年4月に発売予定だ。その予約受付を25年8月21日から順次はじめた。

マスクを新規造形、細部まで再現

同作に登場する「ウルトラマン」が完全新規造形で「1/6特撮シリーズ」に登場。作品の最後期に使用されたCタイプのスーツが初登場する第30話「まぼろしの雪山」での、全身シルエットが映る登場ポーズを参考に、1/6スケール、全高約31センチで立体化した。

スーツアクターを務めた古谷敏さんによるウルトラマンの足が長くすらりとした体型など全身バランスを再現して造形。人が内部に入ることでできるスーツのたるみやシワなども細かく表現している。

マスクも完全新規造形で徹底再現。従来よりもさらに実物のマスクに近い造形に仕上がったという。目はクリアパーツを使用し、内部から彩色を行うことで、うっすらとした発光感を表現。左耳部分の切れ込みや、右耳部分の小さな穴まで再現した。

また、彩色についても一新し、より再現度を高めるためベースカラーは白みがかったシルバー色で彩色したほか、ハイライトやシャドー、汚しなどの彩色を施した臨場感のある仕上がりとなっている。

価格は2万8600円（税込）。