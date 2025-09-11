まるで野菜の生産者メッセージ。

殺人鬼目線で惨劇を描く、ウルトラゴアでアンビエントな異色スラッシャー『バイオレント・ネイチャー』が９月12日(金)より公開。本作を手掛けたクリス・ナッシュ監督と、殺人鬼ジョニーを演じたライ・バレットのメッセージ映像が到着した。

深い森を舞台に、若者たちによって目覚めさせられてしまった怨念の亡骸ジョニーが、ひとりひとりを血祭りにあげていく様を描く。

自然をバックに「カナダからこんにちは！」と挨拶したナッシュ監督は、日本での公開をとても喜んでいる様子。本作を「過去のスラッシャー映画を土台に進化させた作品」と説明し、「ホラーファンのためにホラーファンが作りました」とニッコリ笑顔を見せている。景色と監督の服装とが相まって、野菜の生産者メッセージのようになっているのが微笑ましい。

また、劇中ではイカしたマスクを装着する殺人鬼ジョニーだが、今回の映像では演じているライ・バレットの素顔が明らかに。「日本での公開が誇らしい」と喜びを見せつつ、「ポップコーンを片手に（劇中の）景色と自然を楽しんで。……暴力シーンもね」とチャーミングにコメントしている。

「アンビエントでゴアなスラッシャーってなんぞや？」と思われた方は予告編をどうぞ。

『バイオレント・ネイチャー』

９月12日(金)、全国ロードショー