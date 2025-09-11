大量消費も！旨すぎて止まらない「パリパリ大葉」

夏の薬味の定番といえば「大葉」。香り豊かで食欲をそそり、薬味だけで使うのはもったいない。今回は大葉が主役のレシピをご紹介します。

▼片栗粉をまぶして揚げ焼きに

大葉の両面に片栗粉をまぶし、ごま油で揚げ焼きにするシンプルなレシピ。パリパリ食感がたまらないおいしさです。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼ずっとパリパリ！レンジで手軽に

電子レンジで手軽に作るパリパリ大葉レシピは、少ない油でヘルシーです。時間がたってもパリパリ食感が続きます。



▼オーブンで作るパリパリ大葉

薄くごま油をまとわせてからオーブンで焼くレシピ。子どもから大人まで手が止まらなくなります。







いかがでしたでか？ 薬味にするには大きすぎてかたいような大葉が、このパリパリレシピにぴったり。家庭菜園で巨大化してしまった大葉も大活躍。まるで韓国のりのような味わいです。ぜひ一度お試しください。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）