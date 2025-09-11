日本でも売ってほしい…！韓国マクドナルド、BTSキャラ「TinyTAN」とコラボしたハッピーセット販売開始

韓国マクドナルドで、BTSをデフォルメしたキャラクター「TinyTAN」の限定版フィギュアが販売される。

【写真】BTSメンバー、日本のマックでチキンタツタを食べる

韓国マクドナルドは9月11日、「TinyTAN」とコラボしたハッピーミール（ハッピーセット）を販売することを発表した。

ハッピーセットに付いてくる「TinyTAN」のミニフィギュアは計14種。2021年に販売されたBTSとマクドナルドのコラボ商品「The BTSセット」の広告で着用した衣装をそのまま再現した「プレイバックエディション」と、マクドナルドのロゴ衣装を着用した「アンコールエディション」の2バージョンで販売される。

「プレイバックエディション」は本日（9月11日）より販売がスタートし、「アンコールエディション」は10月1日より販売開始。ミニフィギュアはハッピーセット購入時に提供され、購入者は好きなフィギュア1種類を直接選ぶことができる。

また、ファンはハッピーセットを購入するだけで、BTSとともに善良な影響力を示すことができる。今回、ハッピーセットを1セット購入するごとに、50ウォンが「RMHC Korea（ロナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・コリア）」に寄付される。

韓国マクドナルドの関係者は、今回のコラボに際して「ハッピーミールは世代を問わず、日常の中に小さな幸せをプレゼントする象徴的なメニューだ、TinyTANのフィギュアだけでなく、今後もさまざまなトイを通じて顧客に楽しさを伝えたい」と伝えている。