子どものLINEトラブル、親はどこまで介入すべき？“友達からの圧”に悩む娘【ママリ】

これって普通なの？娘の友だちから何度も連絡が来て…

小学生の娘が自分のスマホを持っていないので、私のLINEで友達とやり取りしているのですが、1人の子が娘が他の子と遊ぶとLINEで 次他の子と遊んだら友達やめるから！と言ってきたり、私がスマホを持って出かけている時に何度も電話を掛けてきて、何で電話に出ないの？としつこかったり、とにかくめんどくさいです。

娘もLINEを教えなかったら良かったと後悔していて、、😭



こういう事があるし、面倒だからLINEを辞めさせたいのですが、どうフェードアウトしていけばいいかアドバイスをくださいm(_ _)m

現代社会ではSNSの利用で老若男女問わずトラブルに巻き込まれるリスクがありますよね。中でも特に子どもたちは言葉の使い方を間違ってしまって友だち関係が大きく変わったり、問題が複雑化することも。この記事では、小学生の娘がSNSでの友だちとのやり取りで困っているという投稿です。子どもがSNSを利用することへの心配はまずありますが、すでに使っている場合は、トラブルに巻き込まれた時どのように対処するのが良いのかは悩ましいところです。

投稿者さんのスマホで友だちと連絡をとっているという娘さん。投稿者さんの家では親の目の届く範囲で子どもが友だちと連絡を取っているようです。



しかし、そのLINEアカウントが「親と共用」と知ってか知らずか、娘さんの友だちは何度も連絡をしてきます。メッセージではなかなか圧の強い言葉が並ぶようで、娘さん自身もその友だちとのやり取りは控えていきたい雰囲気のようですね。



投稿者さんとしては相手の子とは「フェードアウト」させたいようですが、何か良い方法はあるのでしょうか。

子どものSNSトラブルにさまざまな声が

同じように小学生から中学生の子の育児を経験している保護者からいろいろな声が届いていました。

女の子ってかなりめんどくさいみたいですよね！！

うちの娘はサバサバ系で、直接遊ぶ約束してくるか、別に誰も誘ってないけど公園いってみるわ～！ってタイプなので、スマホも必要としてなくていいのですが。ほかのママ友にきくと、LINEで約束していざ公園いったら、誰もきてなくて泣きながら帰った、とか、〇〇ちゃんがくるならいかない、とか、そんなんばっかです！



一度使ってしまうと、便利さもあってやめさせるの大変かもですが、ウイルスにやられたから、とかなんとでも嘘ついて使わないようにさせたほうがよいかなと思います。

ブロックが相手にバレないならブロックし、その娘にはお母さんのスマホが調子悪い。ラインばかりしてるからしばらくやれない。って感じの内容じゃあダメですかね？🤔親を理由に出せば何も言ってこないのではないでしょうか？

陰で言われるかもですが。。

女子は面倒ですよね！ウチも中1の女子ですが、小学生の時は同じ様に親のラインで友達とやり取りしてました。

SNSトラブルや友だちとのやり取りでの悩みに男女差が大きいかは分かりませんが、思春期くらいの子どもには友だち同士のトラブルが何かとつきものですよね。



一般的に女の子の方が早く思春期を迎えやすいというので、小学校高学年くらいからの友人トラブルは女の子の方に起こりやすいように見えるのかもしれません。ナイーブな思春期の心に、SNSでの友だちとのやり取りというのは大人が思うよりずっと複雑なものになりやすそう…。



全く使わせないことがトラブルを回避する一番の方策なのでしょうが、生活や家族の事情でそうも言っていられない場合だってあります。



子どもをSNSトラブルやSNS利用に伴う友達とのトラブルから守れるのは大人だけ。何か困ったことがあれば一緒に考え、どうしていくのがベストなのかを共に選べる関係性を親子で作っておくのは大切かもしれません。

