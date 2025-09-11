白鵬&トヨタのタッグで「白鵬杯」継続も…SANKYO、すしざんまいら「古参スポンサー離反危機」

トヨタとベッタリに支援者が反発

「『白鵬杯』が継続されると知り、安心しました。でも、会場が聖地・国技館ではなくなったのは残念。国技館は相撲少年にとっての甲子園のようなものですからね」

そう複雑な胸中を明かすのは、大会出場を目指す相撲少年の保護者だ。

6月に日本相撲協会を退職した元横綱・白鵬（40歳）は、自らが主催する少年相撲の世界大会「白鵬杯」を来年2月に開催すると明かした。だが、その舞台は、聖地・両国国技館から今年10月に開業する「トヨタアリーナ東京」へと変更された。

同会場は、お台場エリアにオープンする多目的アリーナで、Bリーグに所属するアルバルク東京の運営会社「トヨタアルバルク東京」が運営を担い、バスケの試合のほか、様々なスポーツやライブを開催していく予定だ。

「『協会が嫌がらせで貸さなかったのか』なんて声も出ましたが、現役親方の息子たちも出場する意向ですし、応援に行く親方もいる。会場が変更になったのは、トヨタの意向でしょう。白鵬は、世界のトヨタからの申し出を断れなかった。子供たちの夢より『大人の事情』が優先されただけではないか」（角界関係者）

トヨタ自動車の豊田章男会長は、退職騒動においても白鵬のバックアップを約束し、アマチュア相撲を管轄する日本相撲連盟の会長にも就任。だが、この蜜月関係が、これまで白鵬を支えてきた支援者の反発を生んでいる。

SANKYO「何も聞いていない」

「今年2月の第15回白鵬杯には、1142名もの少年力士に加え、世界各国の選抜選手が参加しました。スポンサーの筆頭格にあたる特別協賛を大手パチンコ台メーカーのSANKYOが担い、協力協賛企業としてトヨタ自動車など35社が名を連ねました。

古くから白鵬を支えてきたのは、SANKYOの毒島秀行会長です。白鵬が日本橋に約150坪の土地を購入する際に資金援助したほどの仲。しかし、退職以来、白鵬は世界のトヨタを優先する姿勢を強めています。次の白鵬杯はトヨタが前面に出る形になるとみられており、SANKYOの協力は不透明です」（同前）

白鵬杯への協賛についてSANKYOに尋ねると、担当者は次のように回答した。

「（来年2月に開催する件は）今回、現代さんからお問い合わせいただき、記事を調べて知りました。いまの段階では何もお答えできない状況です」

「すしざんまい」を展開する喜代村も「現時点ではお話を受けてもいませんし、お答えすることはありません」と話すのみ。青果仲卸の船昌もやはり「何も聞いていないので、協賛について話せることはない」という反応で、これまで協賛してきたスポンサーは軒並み蚊帳の外に置かれているのが実情だ。

朝青龍の二の舞にならなければいいが…

「振り返れば、相撲協会を退職する際、事前に何も聞かされず『部外者扱いされた』と激怒したタニマチもいました。今回も根回しは十分ではありません。トヨタとの蜜月が強調される一方で、これまで支えてきた支援者との関係は冷え切っています」（前出・角界関係者）

「リニューアル」する白鵬杯そのものへの懸念もあるという。

「元横綱の朝青龍は現役時代に国技館で『ちびっこ相撲大会・朝青龍杯』という大会を主催し、母国・モンゴルの少年も招きました。だが、二度目はなかった。理由は、本人と取り巻きが露骨にカネ儲けに走ってしまったため。

朝青龍の失敗を見ていた白鵬は、『白鵬杯』を開催するにあたり、入場無料にするなどカネ儲け色が出ないようにしていましたが、今後はどうなるのか。アマチュア相撲を盛り上げる『世界相撲グランドスラム』構想の実現を目指し、新会社『白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社』を設立しましたが、新会社の役員には朝青龍のタニマチとして名をはせた人もいます。朝青龍の二の舞にならなければいいのですが…」（同前）

来年2月、トヨタアリーナ東京の土俵は、どのような景色を見せるのだろうか。

