今田美桜、白バック＆寄りでセリフだけを伝えるCMで“ビッグマウス”

女優の今田美桜（28歳）が、イメージキャラクターを務めるSCSKの新CMに出演。9月11日より「BIG MOUTH」篇を順次公開する。



今回のCMは、クールなスーツに身をまとった今田が「変化を愛する者だけが未来を創り出せる」と、変化を愛することの重要性をビッグマウスで宣言するシーンからスタート。まっすぐ正面を見て真剣に語りかけた後、「ってSCSKさんが言ってました」と笑顔で付け足すギャップや、このCMのキーメッセージである「世界を変えるIT会社になれ。」というメッセージを自信満々に表現している表情に注目だ。



撮影後のインタビューで今田は「こんなにもシンプルな白バックなセットの中で、寄りでセリフだけを伝えるというのは、緊張しました」と感想をコメント。



そして「CM内の『変化を愛するものだけが未来を創り出せる』というセリフと、『ってSCSKさんが言ってました。』というセリフの切り替え部部分は、ギャップを感じていただけるように意識して演じました」と語った。