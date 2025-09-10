10月1日よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて放送されるTVアニメ『Let’s Play クエストだらけマイライフ』の、久保田利伸の往年の名曲とともに届けられるリリックビデオが公開された。あわせて、主人公・サムと3人の男性キャラクターを2ショットずつで描くシチュエーションビジュアルも、3週にわたって公開される。

本作は、累計閲覧数9億回以上、全世界の購読者数は680万人を超えるなど、北米の若者に人気を誇るLeeanne M. Krecic （Mongie）原作のWebコミックをアニメ化する“大人のラブストーリー”。

舞台はアメリカ・ロサンゼルス。ゲームクリエイターを夢みる22歳のサム・ヤングは、男性との深い関わりを避けながら生きてきたが、3人の男性と急接近し、次第に心の殻を破っていく。迷いながらも前に進もうとするサムを演じるのは、花澤香菜。恋愛、仕事、友人、家族、将来の夢、過去のトラウマ……様々な経験を通して、時に選択をし、そして成長していく彼女の成長物語だ。

公開された第1弾リリックビデオの楽曲は「LA・LA・LA LOVE SONG」。サムと大人気ゲーム実況者のマーシャルが2人でゲームをする姿を描いた一枚を中心に、本編の映像とともに映し出される。第2弾＆第3弾も順次公開される予定だ。

また、本作のOP＆EDテーマ曲「1, 2, Play」「Left & Right」が10月2日に配信でのリリース、および11月26日にパッケージでのリリースが決定した。（文＝リアルサウンド編集部）