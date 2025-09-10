ドラガミゲームスは、ゾンビアクションゲーム「ロリポップチェーンソーRePOP」の発売1周年を記念して、本日9月10日よりセールを実施する。

セールでは、プレイステーション 5、プレイステーション 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch、Steam版「ロリポップチェーンソーRePOP」が、期間中45%オフで提供される。なおセール期間はプラットフォームによって異なる。

また、新コスチューム「アメリカンポリス」を実装する無料アップデートが9月12日18時より配信される。

発売1周年記念、過去最大45%OFFセール開催！

今年2025年9月12日をもって「ロリポップチェーンソーRePOP」が発売1周年を迎える。これを記念して、全プラットフォームにて45%OFFセールが開催される。

【セール期間】

・PS5/PS4

9月10日0時～9月24日23時59分

・Xbox Series X|S/Xbox One

9月10日9時～9月24日8時59分

・Nintendo Switch

9月10日0時～9月24日23時59分

・Steam

9月10日16時～9月24日15時59分

※日程はすべて日本時間です。

※本記事に記載の情報は日本国内ストアでの実施内容です。その他の地域に関する情報は、英語版のプレスリリースをご確認ください。

発売1周年を記念し、新コスチューム「アメリカンポリス」が実装される無料アップデートが9月12日18時から配信される。

スタイリッシュなブルーのシャツとジュリエットの脚線美を引き立てるミニスカートによる警官スタイルの完全新規コスチュームとなっている。

コスチュームデザインコンテスト開催中！

現在「ロリポップチェーンソー RePOP」の発売1周年を記念したコスチュームデザインコンテストが開催中。最優秀賞デザインは、冬季に予定されているアップデートでゲーム内に実装される。

【応募・投票スケジュール】

・デザイン応募期間

9月2日10時～10月13日23時59分

・いいね投票期間

9月2日10時～10月27日23時59分

※詳細な応募規約・注意事項等については特設サイトをご確認ください。

□キャンペーン特設ページ

(C)2024 DRAGAMI GAMES