「ロリポップチェーンソーRePOP」が45%オフ！ 発売1周年を記念したセールが本日9月10日より開催
ドラガミゲームスは、ゾンビアクションゲーム「ロリポップチェーンソーRePOP」の発売1周年を記念して、本日9月10日よりセールを実施する。
セールでは、プレイステーション 5、プレイステーション 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch、Steam版「ロリポップチェーンソーRePOP」が、期間中45%オフで提供される。なおセール期間はプラットフォームによって異なる。
また、新コスチューム「アメリカンポリス」を実装する無料アップデートが9月12日18時より配信される。
発売1周年記念、過去最大45%OFFセール開催！
今年2025年9月12日をもって「ロリポップチェーンソーRePOP」が発売1周年を迎える。これを記念して、全プラットフォームにて45%OFFセールが開催される。
【セール期間】
・PS5/PS4
9月10日0時～9月24日23時59分
・Xbox Series X|S/Xbox One
9月10日9時～9月24日8時59分
・Nintendo Switch
9月10日0時～9月24日23時59分
・Steam
9月10日16時～9月24日15時59分
※日程はすべて日本時間です。
※本記事に記載の情報は日本国内ストアでの実施内容です。その他の地域に関する情報は、英語版のプレスリリースをご確認ください。
新コスチューム「アメリカンポリス」登場！
発売1周年を記念し、新コスチューム「アメリカンポリス」が実装される無料アップデートが9月12日18時から配信される。
スタイリッシュなブルーのシャツとジュリエットの脚線美を引き立てるミニスカートによる警官スタイルの完全新規コスチュームとなっている。
コスチュームデザインコンテスト開催中！
現在「ロリポップチェーンソー RePOP」の発売1周年を記念したコスチュームデザインコンテストが開催中。最優秀賞デザインは、冬季に予定されているアップデートでゲーム内に実装される。
【応募・投票スケジュール】
・デザイン応募期間
9月2日10時～10月13日23時59分
・いいね投票期間
9月2日10時～10月27日23時59分
※詳細な応募規約・注意事項等については特設サイトをご確認ください。
□キャンペーン特設ページ