XG（エックスジー）のSNSにて、JURIA（ジュリア）とHINATA（ヒナタ）がロリィタファッションでダンスする動画が話題を集めている。

■レースとリボンで甘さ全開なXGジュリア＆ヒナタ

ジュリアはレースのブラウスとヘッドセットに赤と白のドレス、ヒナタはバンビが描かれた水色のドレスに真っ赤なリボンを髪へ付けた、甘さ全開のスタイル。ヒナタは以前からロリィタ好きとして知られており、ジュリアに自分のコレクションを貸したのかもしれない。

ふたりはこのコーディネートで、=LOVE（イコールラブ）の「超特急逃走中」をダンス。両手を左右に振って終始笑顔で、普段のステージでのカリスマ性あふれる姿とはひと味違う、圧倒的な可愛さを放った。

SNSでは「ロリータの2人普通に可愛すぎる」「破壊力やばい」「天才的にかわいい」「リアヒナは世界救う」「2人で下妻物語やって」「ジュリアはひーちゃんの借りたのかな？」「おかげで寿命が延びました」「1日に摂取していいかわいさの量を大幅に超えた」と大きな反響が起こっている。

