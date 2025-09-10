劇場版「僕の心のヤバイやつ」描き下ろしムビチケ第1弾発売＆山田杏奈バースデー記念映像公開
【山田杏奈バースデー記念映像＆描き下ろしムビチケ第1弾発売】 9月10日前売券発売開始 価格：各1,600円
絵柄：(1)市川京太郎ver. (2)山田杏奈ver.
エイベックス・ピクチャーズは、9月10日、劇場版「僕の心のヤバイやつ」のムビチケ前売券（カード）第1弾を発売した。市川京太郎ver.と山田杏奈ver.の2種の絵柄があり、価格は各1,600円。前売り特典としてA5サイズの特製クリアファイルが付いてくる。
また、本日9月10日がヒロイン山田杏奈の誕生日であることを記念して「山田杏奈バースデー記念映像」を公開した。
9月10日の山田杏奈誕生日をん記念した特別映像が公開された。公開された映像は、山田の可愛すぎる魅力をたっぷりと凝縮した内容となっており、ファン必見の仕上がりとなっている。【TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」山田杏奈（CV.羊宮妃那）バースデー記念映像｜映画化決定！2026年2月13日(金)全国公開】
市川京太郎＆山田杏奈の描き下ろしムビチケ第1弾発売開始
劇場版「僕の心のヤバイやつ」のムビチケ前売券（カード）第1弾が9月10日に発売した。
前売券は描き下ろしイラストを使用した「市川京太郎ver.」と「山田杏奈ver.」の2種類の絵柄があり、2枚を繋げるとふたりがハートマークをつくる特別仕様になっている。
さらに前売特典として、ディザービジュアルを使用した「特製クリアファイル（A5サイズ）」が付いてくる。
