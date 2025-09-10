ティザービジュアル

【拡大画像へ】

エイベックス・ピクチャーズは、9月10日、劇場版「僕の心のヤバイやつ」のムビチケ前売券（カード）第1弾を発売した。市川京太郎ver.と山田杏奈ver.の2種の絵柄があり、価格は各1,600円。前売り特典としてA5サイズの特製クリアファイルが付いてくる。

また、本日9月10日がヒロイン山田杏奈の誕生日であることを記念して「山田杏奈バースデー記念映像」を公開した。

山田杏奈のバースデー記念映像が公開

9月10日の山田杏奈誕生日をん記念した特別映像が公開された。公開された映像は、山田の可愛すぎる魅力をたっぷりと凝縮した内容となっており、ファン必見の仕上がりとなっている。

市川京太郎＆山田杏奈の描き下ろしムビチケ第1弾発売開始

劇場版「僕の心のヤバイやつ」のムビチケ前売券（カード）第1弾が9月10日に発売した。

前売券は描き下ろしイラストを使用した「市川京太郎ver.」と「山田杏奈ver.」の2種類の絵柄があり、2枚を繋げるとふたりがハートマークをつくる特別仕様になっている。

さらに前売特典として、ディザービジュアルを使用した「特製クリアファイル（A5サイズ）」が付いてくる。

特製クリアファイル付きムビチケ前売券（カード） 第1弾

絵柄：(1)市川京太郎ver. (2)山田杏奈ver.

価格：一般1,600円

前売特典：特製クリアファイル（A5サイズ）

□公式ページ

ムビチケ第1弾

A5特製クリアファイル

(C) 桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会